اروپا خواستار لغو حالت اضطراری در ترکیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیسیون اروپا در نشست امروز سه شنبه از ترکیه خواست حالت اضطراری در این کشور را لغو کند.

این موضوع در نشست امروز کمیسیون اروپا در استراسبورگ و در جریان بحث و بررسی پیرامون روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا اعلام گردید.

نشست مذکور در حالی برگزار شد که کمیسیون اروپا به تازگی انتقاداتی را به روند اعمال اصلاحات مورد تقاضای اتحادیه اروپا به این کشور مطرح کرده بود.

این نهاد اروپایی بر این باور است که ترکیه نه تنها گام رو به جلو برای تحقق برنامه ها به خصوص در زمینه حقوقی و قضایی برنداشته بلکه عقبگرد نیز داشته است.

لازم به ذکر است، قانون وضعیت اضطراری که پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال ۲۰۱۶ در ترکیه به اجرادرآمد، با رأی پارلمان این کشور تا کنون چند بار تمدید شده است.