به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی عصر سهشنبه در اولین جلسه شورای اداری استان قم در سال جدید، با تقدیر از اعضای ستاد تسهیلات نوروزی اظهار داشت: در ایام نوروز امسال تلاشها در ارائه خدمات به مسافران چشمگیرتر بود که از همه دستگاههای مرتبط تقدیر میشود.
وی بیان داشت: در زمینه ایجاد امنیت در استان قم سال گذشته تلاشهای فراوانی صورت گرفت که این امر میتواند بسترهای سرمایهگذاری و اعتماد اجتماعی مردم را افزایش دهد.
استاندار قم افزود: برنامههایی که برخی از مدیران در این جلسه ارائه دادند بیشتر گزارش کار بود و به لحاظ کیفی و کمی برنامه قابل توجه نبود.
صادقی ادامه داد: همه مدیران باید تا ۱۵ اردیبهشتماه بر اساس امکانات، اعتبارات و مأموریتها برنامههای خود را ارائه دهند و گزارش اجرایی شدن آن نیز در شورای اداری خواسته خواهد شد.
وی افزود: رفتار مدیران با کارکنان و مردم باید به دور از تبعیض باشد و نگاه درون سیستمی و رضایت پرسنل میتواند مقدمه ارائه مطلوب خدمات از سوی کارکنان به مردم باشد.
استاندار قم بیان داشت: امروز در کشور با مقولههای زیادی مواجه هستیم و نسبت به آنچه که هزینه و مصرف میکنیم و از منابع برای افزایش کارکرد بهره میجویم باید توجه کنیم که نگاه بهینهای به منابع خود داشته باشیم.
مدیران از انجام کارهای موازی خودداری کنند
وی گفت: مدیران استان در دستگاههای خود باید کمیتههایی ایجاد و کارکردهایی که در گذشته داشتند را مورد بررسی قرار داده و روشها را به صورت بهینهای تغییر دهند و از کارهای موازی خودداری کنند.
استاندار قم تأکید کرد: از مدیران دستگاهها درخواست میشود تا نگاه منتقدانه نسبت به کارکرد خود داشته باشند و اقداماتی که صورت میدهند را مورد ارزیابی قرار داده تا در نهایت اثر بخشی بیشتری داشته باشد.
وی گفت: استفاده از اوراق مشارکت مهم است و مدیران نباید منتظر اقدام دیگری باشند که در غیر این صورت استان تصمیم لازم را خواهد گرفت.
صادقی گفت: مدیران در خصوص پروژههای استانی و ملی برنامهریزی لازم را داشته باشند و گزارش لازم در این خصوص ارائه شود.
وی همچنین ابراز داشت: گسترش فرهنگ کارکرد خدمات الکترونیک مهم است که باید در سال جدید این برنامهها افزایش یابد تا مراجعات حضوری کاسته شود و رضایتمندی مردم افزایش یابد.
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