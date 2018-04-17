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۲۸ فروردین ۱۳۹۷، ۱۹:۳۶

استاندار قم:

مدیران قم نگاه منتقدانه‌ای نسبت به کارکرد خود داشته باشند

مدیران قم نگاه منتقدانه‌ای نسبت به کارکرد خود داشته باشند

قم - استاندار قم گفت: از مدیران دستگاه‌ها درخواست می‌شود تا نگاه منتقدانه نسبت به کارکرد خود داشته باشند و اقدامات خود را مورد ارزیابی قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی عصر سه‌شنبه در اولین جلسه شورای اداری استان قم در سال جدید، با تقدیر از اعضای ستاد تسهیلات نوروزی اظهار داشت: در ایام نوروز امسال تلاش‌ها در ارائه خدمات به مسافران چشمگیرتر بود که از همه دستگاه‌های مرتبط تقدیر می‌شود.

وی بیان داشت: در زمینه ایجاد امنیت در استان قم سال گذشته تلاش‌های فراوانی صورت گرفت که این امر می‌تواند بسترهای سرمایه‌گذاری و اعتماد اجتماعی مردم را افزایش دهد.

استاندار قم افزود: برنامه‌هایی که برخی از مدیران در این جلسه ارائه دادند بیشتر گزارش کار بود و به لحاظ کیفی و کمی برنامه قابل توجه نبود.

صادقی ادامه داد: همه مدیران باید تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه بر اساس امکانات، اعتبارات و مأموریت‌ها برنامه‌های خود را ارائه دهند و گزارش اجرایی شدن آن نیز در شورای اداری خواسته خواهد شد.

وی افزود: رفتار مدیران با کارکنان و مردم باید به دور از تبعیض باشد و نگاه درون سیستمی و رضایت پرسنل می‌تواند مقدمه ارائه مطلوب خدمات از سوی کارکنان به مردم باشد.

استاندار قم بیان داشت: امروز در کشور با مقوله‌های زیادی مواجه هستیم و نسبت به آنچه که هزینه و مصرف می‌کنیم و از منابع برای افزایش کارکرد بهره می‌جویم باید توجه کنیم که نگاه بهینه‌ای به منابع خود داشته باشیم.

مدیران از انجام کارهای موازی خودداری کنند

وی گفت: مدیران استان در دستگاه‌های خود باید کمیته‌هایی ایجاد و کارکردهایی که در گذشته داشتند را مورد بررسی قرار داده و روش‌ها را به صورت بهینه‌ای تغییر دهند و از کارهای موازی خودداری کنند.

استاندار قم تأکید کرد: از مدیران دستگاه‌ها درخواست می‌شود تا نگاه منتقدانه نسبت به کارکرد خود داشته باشند و اقداماتی که صورت می‌دهند را مورد ارزیابی قرار داده تا در نهایت اثر بخشی بیشتری داشته باشد.

وی گفت: استفاده از اوراق مشارکت مهم است و مدیران نباید منتظر اقدام دیگری باشند که در غیر این صورت استان تصمیم لازم را خواهد گرفت.

صادقی گفت: مدیران در خصوص پروژه‌های استانی و ملی برنامه‌ریزی لازم را داشته باشند و گزارش لازم در این خصوص ارائه شود.

وی همچنین ابراز داشت: گسترش فرهنگ کارکرد خدمات الکترونیک مهم است که باید در سال جدید این برنامه‌ها افزایش یابد تا مراجعات حضوری کاسته شود و رضایتمندی مردم افزایش یابد.

کد مطلب 4273936

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