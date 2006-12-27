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۶ دی ۱۳۸۵، ۱۳:۰۱

/ با افزایش 6 میلیون مشترک در یک ماه /

455 میلیون مشترک تلفن همراه در چین وجود دارد

455 میلیون مشترک تلفن همراه در چین وجود دارد

شمار مشترکین خطوط تلفن همراه در چین از مرز 455 میلیون مشترک گذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آمارهای ثبت شده نشان می دهد تا پایان ماه نوابر سال 2006 و با رشد 6 میلیون اشتراکی نسبت به ماه پیش از آن، شمار مشترکان خطوط تلفن همراه در چین به 03/455 میلیون مشترک رسیده است.

آمار وزارت اطلاعات چین نشان می دهد در پایان ماه نوامبر، شمار مشترکین خطوط تلفن همراه شبکه های ارتباطی ثابت چین به 25/370 میلیون تن رسیده است.

بر اساس گزارش دی.جی.تایمز، در ماه گذشته 06/38 میلیون پیام کوتاه SMS میان چینی ها رد و بدل شد که دارای میانگین 81/2 پیام کوتاه برای هر مشترک در هر روز بوده است.

کد مطلب 427397

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