455 میلیون مشترک تلفن همراه در چین وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آمارهای ثبت شده نشان می دهد تا پایان ماه نوابر سال 2006 و با رشد 6 میلیون اشتراکی نسبت به ماه پیش از آن، شمار مشترکان خطوط تلفن همراه در چین به 03/455 میلیون مشترک رسیده است.

آمار وزارت اطلاعات چین نشان می دهد در پایان ماه نوامبر، شمار مشترکین خطوط تلفن همراه شبکه های ارتباطی ثابت چین به 25/370 میلیون تن رسیده است.

بر اساس گزارش دی.جی.تایمز، در ماه گذشته 06/38 میلیون پیام کوتاه SMS میان چینی ها رد و بدل شد که دارای میانگین 81/2 پیام کوتاه برای هر مشترک در هر روز بوده است.