به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد ستاری اردبیلی عصر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: این کیت در انواع سرطان‌ها که امکان بیوپسی و پرایمری کالچر دارند؛ می تواند به صورت افتراقی مورد استفاده قرار گیرد.

وی یکی از ویژگی‌های مهم این ابداع را قابلیت تشخیص تمام داروهای جدید و حتی داروهایی که هنوز کشف نشده اند، عنوان کرد و ادامه داد: در تست پایلوت این یافته در برخی تشخیص‌های افتراقی، موفقیت‌های چشمگیری به دست آمده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل با بیان اینکه تلفیق علوم مختلف نانو تکنولوژی، بیولوژی مولکولی و سلولی و ژنتیک منجر به این یافته مهم شده است، تصریح کرد: تجاری سازی این تکنولوژی برند مهمی برای کشور و این دانشگاه و خدمت بزرگی برای جامعه خواهد بود.

مسئول تیم تحقیقاتی این یافته نیز در خصوص اهمیت ابداع جدید پزشکی و علمی در اردبیل یادآور شد: هم اکنون استفاده از انواع داروهای شیمی دارویی بر مبنای نوع و طیف عملکردی هر کدام از آنها صورت گرفته و روش استانداردی وجود ندارد، ضمن اینکه تشخیص تاثیر و عدم تاثیر شیمی دارویی زمان‏‌بر است، لذا انتخاب شیمی درمانی مناسب برای یک نوع سرطان بر مبنای تجربه همواره دارای خطا و گاها جبران‏ ناپذیر است.

محمد ضعیفی زاده تصریح کرد: اما در این کیت انتخاب نوع شیمی دارویی موثر از میان داروهای موجود در بازار که بر مبنای کنترل تقسیم سلول، کنترل سیگنال های بین سلولی، القای اباتیوز واکنش متاستاز و غیره عمل می کند، کاملا به صورت علمی و مکرر بر روی سلول های بیوپسی شده از سلول های توموری فرد انجام می گیرد و انتخاب آن کاملا دقیق و قابل اجرا است.

به گفته وی این یافته از سوی تیم تحقیقاتی و پژوهشی متشکل از متخصصان ژنتیک، جنین شناسی، مغز و اعصاب، اصلاح و ژنتیک گیاهی و علوم آزمایشگاهی پس از سه سال پژوهش و بهینه سازی ابداع و ثبت شده است.