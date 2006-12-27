دو شهرک جدید صنعتی احداث می شود

نماینده مردم ساوجبلاغ ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: مجوزهای لازم برای ساخت این دو شهرک از سوی وزارت صنایع صادر شده و هم اکنون در حال انجام مراحل اداری است.

محمد حسین نژادفلاح افزود: احداث این دو شهرک که کار آنها پس از طی مراحل اداری به سرعت طی خواهد شد تاثیر قابل توجهی در کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال در منطقه خواهند داشت.

وی خاطر نشان کرد: همچنین احداث این دو شهرک در تمرکز صنایع تولیدی ، خدماتی و صنعتی نقش ارزنده ای دارند و اقتصاد ساوجبلاغ را متحول خواهند کرد.

ن‍‍‍ژادفلاح تصریح کرد: همچنین این شهرک ها قادر به ارائه خدمات به سایر واحدهای تولیدی منطقه و رشد و توسعه ساوجبلاغ در ابعاد گوناگون خواهند شد و بی شک جلوی مهاجرت را که از معضلات عمده ساوجبلاغ است خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: وجود 11 هزار و 500 کارگاه کوچک و بزرگ در شهرستان ساوجبلاغ ضرورت تاسیس این دو شهرک را بیش از پیش آشکار می کند.

شهرستان 230 هزار نفری ساوجبلاغ در 65 کیلومتری غرب استان تهران از قطب های کشاورزی استان محسوب می شود و به خصوص از کمبود صنایع تبدیلی رنج می برد.