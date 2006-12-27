۶ دی ۱۳۸۵، ۱۴:۵۲

رئیس دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه در گفتگو با مهر خبر داد:

افتتاح 20 پروژه عمرانی در دانشگاه آزاد کرمانشاه

برنامه ریزی برای راه اندازی 20 پروژه عمرانی از ابتدای سال تحصیلی آینده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه انجام شده است.

دکتر مهدی صفدری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: افتتاح پروژه های عمرانی، فرهنگی، رفاهی، تحقیقاتی و آموزشی  با وسعت 20 هزار متر مربع فضای مفید دانشگاهی از جمله طرح های عمرانی دانشگاه آزاد کرمانشاه برای سال آینده تحصیلی است.

وی اظهار داشت: با توجه به تاکید سازمان مرکزی دانشگاه و هدف گذاری های واحد کرمانشاه در بحث تحصیلات تکمیلی راه اندازی دو دانشکده جدید در این واحد دانشگاه آزاد اسلامی از اولویت های کاری معاونت عمرانی واحد کرمانشاه است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه ادامه داد: ساخت دو آزمایشگاه تحقیقاتی برای اساتید و دانشجویان دانشگاه، کتابخانه، مسجد و سلف سرویس دانشجویی دانشگاه از مهمترین طرح های عمرانی دانشگاه آزاد کرمانشاه است.

به گزارش مهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه با 14 هزار دانشجو در 80 رشته تحصیلی و 200 عضو هیات علمی در منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامی واقع شده است.

