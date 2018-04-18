محمد حسین محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مدعیان کسب دوبنده تیم ملی کشتی آزاد باید از هر فرصتی برای رسیدن به این هدف بهره ببرند، اظهار داشت: نخستین مرحله از رقابتهای انتخابی تیم ملی طی دو روز از فردا در تهران پیگیری می شود که طبیعتا با توجه به قوانین و فرایند تیم ملی، تمامی مدعیان باید به میدان بروند. همچنین غیبت مدعیان بدون هماهنگی و توجیه فنی پذیرفتنی نیست و عدم حضور در این مسابقات به معنای از دست دادن فرصت برای راهیابی به مرحله نهایی و دوبنده تیم ملی است.

وی تصریح کرد: شورای فنی بلافاصله بعد از این مسابقات از نفرات برتر و واجد شرایط حضور در اردوی تیم ملی دعوت خواهد کرد تا وارد دور جدیدی از تمرینات شوند و خود را برای رویدادهای مهم پیش رو مهیا کنند. ما بازیهای آسیایی و رقابتهای جهانی را پیش رو داریم که باید بدون از دست دادن زمان، بهترین و آماده ترین نفرات خودمان را گزینش و زیر نظر بگیریم.

عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد در خصوص نشست روز گذشته این شورا نیز گفت: در این نشست مسایل مختلفی مطرح شد و در نهایت نیز چندین مصوبه داشتیم. البته یکی از موارد مهم نشست دیروز بحث انتخاب مدیر تیمهای ملی کشتی آزاد بزرگسالان و امید بود که برخی از اعضای شورا، گزینه های خود را معرفی کردند. در نهایت نیز مقرر شد این موضوع توسط رسول خادم بررسی و نتیجه اعلام شود.

رئیس هیات کشتی استان کرمانشاه در پایان خطاب به آزادکاران مدعی تیم ملی گفت: به عنوان یکی از ملی پوشان اسبق کشتی آزاد معتقدم، مدعیان رسیدن به تیم ملی نباید به سادگی از فرصت های پیش روی خود بگذرند. هر آزادکاری که ادعای رسیدن به دوبنده تیم ملی را دارد باید همواره آماده و مهیای حضور در میدان باشد و حالا که این میدان برای آنها مهیا شده نباید به سادگی این فرصت را از دست بدهند.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مرحله رقابتهای انتخابی تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد برای حضور در در بازیهای آسیایی جاکارتا و رقابتهای جهانی مجارستان در روزهای پنج شنبه و جمعه هفته جاری در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.