امین حیایی میهمان "سینما تئاتر" شد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید این ماهنامه در صفحه "تازه های تولید" به فیلم "اخراجی ها" ساخته مسعود ده نمکی پرداخته است. صفحات "قاب نزدیک" این شماره به انعکاس حرف های کوتاه محمدرضا هدایتی، مجید مظفری، نسرین مقانلو، باران کوثری و شهره سلطانی توجه داشته است.

گفتگوی متفاوت با نیلوفر خوش خلق و امین حیایی با عنوان "شاید فضانورد می شدم!" عنوان بخش دیگر این مجله است. نقد "میم مثل مادر" رسول ملاقلی پور و معرفی برگزیدگان جشنواره سینمایی مستند کیش در ادامه آمده است. نگاهی به سیمای بازیگری محمدرضا فروتن، به بهانه اکران "وقتی همه خواب بودند"، بخش دیگر این مجله است که به نقل از خبرگزاری مهر است. نکته جالب اینکه این مطلب با وجود داشتن منبع، نام یک نویسنده را هم یدک می کشد!

صفحات "از گوشه و کنار جهان"، چند خبر کوتاه سینمایی از سوزان ساراندون، نیکول کیدمن و اشلی جاد منعکس کرده و در مطلبی مفصل به ازدواج تام کروز و کتی هلمز پرداخته است. "نیکلاس کیج قدیس می شود" هم عنوان خبری از این بازیگر است. "معرفی فیلم های روز سینمای جهان" این شماره به فیلم های "خوش قدم"، "گارد ساحلی"، "بانویی در آب" و "کازینو رویال" پرداخته است.

در صفحات نمایش، نقد نمایش های "قصه تلخ طلا"، "ژولیوس سزار" و رو در رو با رویا تیموریان منعکس شده است. صفحه "تئاتر جهان" هم به چند خبر کوتاه از نمایش های روز جهان پرداخته است. گفتگو با محسن چاووشی خواننده بخشی دیگر از صفحات این ماهنامه را به خود اختصاص داده که نگاهی به آلبوم "متأسفم" او مکمل این گفتگو شده است.

مطلبی به بهانه انتخاب محمد نوری به عنوان یکی از چهره های ماندگار و "بازگشت جنجال برانگیز "یوسف اسلام" به عرصه موسیقی" در ادامه آمده است. آخرین صفحه این ماهنامه به گفتگویی با مریم محمدی، عکاس تئاتر، اختصاص یافته و کار این مجله را تمام می کند.

این مجله به مدیر مسئولی و سردبیری حسین فرخی در 40 صفحه به قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان قرار دارد.