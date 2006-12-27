۶ دی ۱۳۸۵، ۱۳:۴۰

کارشناس مسائل آموزشی:

معلمان و مدیران مدارس از آموزش های پراکنده رنج می برند

عضو پژوهشگران علوم تربیتی اروپا و مدارس ایران ، از پراکندگی آموزش معلمان و مدیران در سراسر کشور خبر داد و نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرد.

دکتر کامبیز کامکاری ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه آموزش به مدیران و معلمان در راستای ارتقاء سطح علمی آنان بدون برنامه مشخص  بوده و درهر گوشه ای از کشور انجام می شود.

کارشناس مسائل آموزشی ، این نوع پرا کندگی را بدترین شکل آموزش و منحصر به کشورهای جهان سوم دانست.

کامکاری تاکید کرد: آموزش های مقطعی ، غیر متمرکز ، بدون برنامه و غیر متناسب با علوم روز می تواند به سیستم آموزشی کشور لطمه های جبران نایذ یری وارد نماید.

عضو پژوهشگران علوم تربیتی اروپا و مدارس ایرانی خاطر نشان ساخت: آموزش به معلمان و مدیران باید در مقاطع زمانی مشخص و بر اساس نیازسنجی و برنامه ریزی انجام شود.

وی ، چگونگی جذب نیروی منایع انسانی و مدیریت بر آن را دارای اهمیت زیادی اعلام کرد و افزود: تا کنون در جذب مدیران و معلمان کمتر به استعداد نسبی آنان توجه شده است ، بنابراین برنامه ریزان باید علاوه بر برنامه ریزی چگونگی نگهداری نیروی انسانی در جذب این افراد نیز با دقت عمل بیشتری رفتار کنند.

