اسامی داوران و برنامه مسابقات انتخابی تیم‌ ملی کشتی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله اول رقابتهای انتخابی تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد در روزهای ۳۰ و ۳۱ فروردین ماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود. بر این اساس اسامی داوران قضاوت کننده به شرح زیر اعلام شد:

سرپرست فنی: محمد ابراهیم امامی (تهران) داور درجه S۱

ژوری: اردوان صاحب (خوزستان) داور درجه S۱

داوران درجه یک بین المللی: داود خوش منظر (تهران) سید محمد افتخاریان (البرز) ناصر فروتن (تهران) بهروز زاده هندیجانی (خوزستان) اکبر نصیری (زنجان) امیرحسین رهنما (سمنان)

داوران درجه دو ببین المللی: غلامرضا محمد نژاد (مازندران) محمود مدبر (کرمانشاه) حمیدرضا عابدی (سیستان و بلوچستان) محمدرضا رحیمی (کهگیلویه و بویراحمد) کاظم عقیقی (خراسان جنوبی) محمدرضا ستوده (لرستان)

داوران درجه سه بین المللی: بهروز ایل بیگی (چهارمحال و بختیاری) داریوش چلوئیان (همدان) مسعود چوبین (همدان) رحمان دمیرچی (البرز) نادر مرادی راد (تهران) حمید دریکوندی (تهران)

ضمنا مرحله مقدماتی رقابتهای کشتی فرنگی ساعت ۱۰ تا ۱۴ و مسابقات شانس مجدد، رده بندی و فینال ساعت ۱۶ تا ۲۰ روز پنجشنبه و رقابتهای کشتی آزاد نیز روز جمعه طبق همین برنامه انجام می شود.

برنامه کامل این رقابت ها به شرح زیر است:



