ساخت مرکز فرهنگ اسلامی در روسیه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، عبدالبری مسلیموف معاون رئیس اداره دینی مسلمانان استان نیژگورودسک سال 2006 میلادی را برای مسلمانان این استان سالی مساعد توصیف کرد.

وی گفت: ما احداث مرکز فرهنگ اسلامی را در نیژنی نوگوراد آغاز کرده، پیشتر در اوایل نوامبر همایش سراسری مسلمانان روسیه را برگزار کردیم و همچنین تعداد زیاد قابل توجهی کتاب دینی را به چاپ رساندیم.

در حال حاضر در محدوده استان نیژگورودسک، حدود 60 محل اجتماع مسلمانان، دو مدرسه که در آن امامان خطیب، مؤذنها و واعظین تحصیل می کنند، وجود دارد از جمله در مدرسه "ماهی نور" که در بخش روزانه بیش از 20 نفر و در بخش شبانه حدود 100 نفر در آن مشغول تحصیل هستند.

اداره دینی مسلمانان دو هفته نامه "مدینة الاسلام" و نشریه "اسلام در جهان معاصر" را منتشر می کند.

