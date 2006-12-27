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۶ دی ۱۳۸۵، ۱۳:۰۴

/ سایت دویچه وله اعلام کرد/

دیدار فینال جام جهانی جذاب ترین رویداد ورزشی سال 2006 انتخاب شد

دیدار فینال جام جهانی جذاب ترین رویداد ورزشی سال 2006 انتخاب شد

دیدار نهایی جام جهانی فوتبال بین تیم های ایتالیا و فرانسه که در شهر”برلین“ پایتخت آلمان برگزار شد مهم ترین رویداد ورزشى سال ۲۰۰۶ به شمارمی رود که با پخش زنده آن ازطریق تلویزیون نزدیک به یک میلیارد نفر آن را نظاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت اینترنتی دویچه وله اعلام کرد: بسیارى ازشخصیت‌هاى سیاسی جهان ازجمله ”کوفی عنان“، روساى جمهورى فرانسه وایتالیا وهمچنین آفریقاى جنوبى میزبان پیکارهاى دوره آینده جام جهانى درسال ۲۰۱۰، درکنار”هورست کوهلر“رئیس جمهور آلمان وخانم ”آنگلا مرکل“صدراعظم این کشور، درجایگاه میهمانان ویژه این دیدار به چشم می خوردند.

 در دقیقه ۵ این دیدار فرانسه صاحب یک ضربه پنالتى شد که این ضربه توسط ”زین الدین زیدان” کاپیتان ۳۴ ساله خروس ها درون دروازه ”بوفون“ جاى گرفت .ایتالیا در دقیقه ۱۹ با ضربه”ماتراتزى“گل مساوى را به ثمر رساند.

در نیمه دوم هر دو تیم با فرصت‌هایى مناسب  روبرو شدند اما این دیدار در نهایت با حساب یک بر یک خاتمه پذیرفت تا ضربات پنالتی تعیین مند چه تیمی قهرمان جهان می شود.

اما پیش از اینکه بازی به پایان برسد زیدان در دقیقه ۱۱۰، یکى ازبزرگترین اشتباهات دوران فعالیت خودرا با عواقبى ناخوشایند باعث شد  و به دنبال خطایى عمدى و وارد آوردن ضربه سربه سینه ”مارکو ماتراتزى“، کارت قرمز داور را در برابر دید.

 بدین گونه با اخراج کاپیتان فرانسه، همزمان دوران فعالیت یکى از بهترین بازیکنان فوتبال جهان در حساس‌ترین دیدار پیکارهاى جام جهانى ۲۰۰۶ پایان یافت. ”زیدان” پیش ازشروع مسابقات کناره گیرى خود را از فوتبال در پایان پیکارهاى آلمان،اعلام کرده بود.

 در دقایقى حساس، هرپنج ضربه پنالتی ایتالیا  درون دروازه ”فابیان بارتز“ جاى گرفت، درحالیکه دربین بازیکنان فرانسه ضربه پنالتى ”دیوید ترزگه“ پس از اصابت به تیرک افقى دروازه به زمین بازى بازگشت و گل نشد.

سرانجام آخرین دیدار جام جهانى ۲۰۰۶، با نتیجه ۵ بر۳، پس از وقت قانونى و سپس اضافى و در ضربات پنالتى به پایان رسید وایتالیا با کسب مقام قهرمانى به خانه بازگشت.

کد مطلب 427444

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