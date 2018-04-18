پیکر شهدای مرزبانی وارد فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید وحید حسین زاده و ابوالفضل غلام پور صبح چهارشنبه با استقبال خانواده شهدا و جمعی از مسئولان وارد فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد شد.

پیکر مطهر شهدای والا مقام پس از تشییع از مقابل مهدیه مشهد برای طواف به حرم مطهر رضوی منتقل و نماز میت توسط امام جمعه مشهد بر پیکر آنان اقامه شد.

شهید حسین زاده و شهید غلام پور روز سه شنبه در دیگری با اشرار مسلح در سیستان و بلوچستان به مقام رفیع شهادت نائل شده بود.

پیکر شهید استوار یکم وحید حسین زاده پس از تشییع و طواف در حرم مطهر رضوی به زداگاهش قوچان و پیکر سرباز شهید ابوالفضل غلامپور نیز به زادگاهش در روستای ویرانی شاندیز منتقل شد. پیکر این شهدا فردا در زادگاهشان به خاک سپرده می شود.