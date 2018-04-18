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۲۹ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۴۸

معاون استاندار بوشهر:

حماسه‌آفرینی‌های ارتش در دوران دفاع مقدس برای نسل جوان تشریح شود

حماسه‌آفرینی‌های ارتش در دوران دفاع مقدس برای نسل جوان تشریح شود

بوشهر - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر گفت: حماسه‌آفرینی‌های ارتش در دوران دفاع مقدس برای نسل جوان تشریح شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خورشیدی صبح چهارشنبه در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح به مناسبت ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی با توانمندی بالا در عرصه‌های مختلف مسیر توسعه و پیشرفت را طی می‌کند.

وی با اشاره به نقش بسیار مهم پیوستن ارتش به جریان انقلاب و بیعت با امام خمینی(ره) در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی بیان کرد: این جریان نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران داشت و این روند استمرار دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر با بیان اینکه حضرت امام با تیزبینی روز ۲۹ فروردین را به نام روز ارتش نامگذاری کردند، اضافه کرد: نام ارتش و انقلاب اسلامی ایران با هم گره خورده است.

وی با اشاره به اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران در همه صحنه‌ها در کنار مردم حضور داشته است، خاطرنشان کرد: در دوران دفاع مقدس اقتدار و توانمندی ارتش جمهوری اسلامی را به خوبی مشاهده کردیم.

خورشیدی با اشاره به اینکه نسل جوان به خوبی در جریان جانفشانی‌ها و ایثار نیروهای ارتش در دوران دفاع مقدس قرار نگرفته است، تصریح کرد: تشریح حماسه‌آفرینی‌های ارتش در دوران دفاع مقدس برای نسل جوان یک ضرورت است.

کد مطلب 4274451

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