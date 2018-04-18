به گزارش خبرنگار مهر، مجید خورشیدی صبح چهارشنبه در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح به مناسبت ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی با توانمندی بالا در عرصه‌های مختلف مسیر توسعه و پیشرفت را طی می‌کند.

وی با اشاره به نقش بسیار مهم پیوستن ارتش به جریان انقلاب و بیعت با امام خمینی(ره) در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی بیان کرد: این جریان نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران داشت و این روند استمرار دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر با بیان اینکه حضرت امام با تیزبینی روز ۲۹ فروردین را به نام روز ارتش نامگذاری کردند، اضافه کرد: نام ارتش و انقلاب اسلامی ایران با هم گره خورده است.

وی با اشاره به اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران در همه صحنه‌ها در کنار مردم حضور داشته است، خاطرنشان کرد: در دوران دفاع مقدس اقتدار و توانمندی ارتش جمهوری اسلامی را به خوبی مشاهده کردیم.

خورشیدی با اشاره به اینکه نسل جوان به خوبی در جریان جانفشانی‌ها و ایثار نیروهای ارتش در دوران دفاع مقدس قرار نگرفته است، تصریح کرد: تشریح حماسه‌آفرینی‌های ارتش در دوران دفاع مقدس برای نسل جوان یک ضرورت است.