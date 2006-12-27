تنها یک درصد فارغ التحصیلان در بخش کشاورزی فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صادقی امروز در مراسم گشایش دوره های آموزشی کارآفرینی متقاضیان بنگاه های زودبازده اقتصادی اظهار داشت: در حال حاضر 93 درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی شاغل در بخش خدمات فعالیت می کنند. شش درصد در بخش صنعت و یک درصد نیز در بخش کشاورزی فعال هستند.

وی خاطرنشان کرد: علت این امر عدم نیاز به سرمایه برای اشتغال در بخش خدمات است اما در بخش صنعت و کشاورزی سرمایه و آموزش های ویژه ضروری است که اغلب فارغ التحصیلان دانشگاهی از آن بی بهره هستند.

صادقی اضافه کرد: متاسفانه این موضوع و نیز فرهنگ حاکم بر جامعه اغلب فارغ التحصیلان را به سمت شغل های خدماتی می کشاند در حالیکه باید تلاش شود افراد برای ایجاد شغل مستقل آمادگی یابند.

وی تاکید : عنصر خلاقیت از ویژگی های مهم بشر است و این عنصر یکی از اجزای اصلی کارآفرینی است که مستلزم آموزش است که متاسفانه آموزش های ارائه شده نیز اغلب کاربردی نمی شوند.

صادقی یادآور شد: هم اکنون دولت 18هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی در کشور منظور کرده است که این بودجه بیشتر در زمینه ایجاد مشاغل مستقل است و متقاضیان باید به این سمت سوق داده شوند.

به گزارش مهر، اولین مرحله از دوره های آموزشی کارآفرینی و کسب و کار برای 250 متقاضی بنگاه های اقتصادی زودبازده کرج با حضور مسئولان جهاد دانشگاهی ، سازمان کار کشور و مدیران محلی صبح امروز در دانشگاه تربیت معلم کرج آغاز شد.