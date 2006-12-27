همزمانی میلاد حضرت مسیح(ع) و عید سعید قربان گفتگوهای دینی را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دیدار رئیس جمهور سوریه با مفتی روسیه در مسکو، طرفین بر تحکیم ارتباط میان کشورهای اسلامی و غیر اسلامی تأکید کرده و مفتی روسیه خواستار افزایش و توسعه ارتباط با کشورهای اسلامی و مسلمانان شد.

مفتی روسیه خواستار افزایش ارتباط این کشور با مسلمانان شد



شیخ راوی عین الدین رئیس شورای مفتیان روسیه با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در مسکو طی روزهای 18 تا 20 دسامبر ( 27 تا 29 آذر ماه) دیدار و بر فعالیتهای مجلس شورای مفتیان این کشور مبنی بر تلاش برای تعمیق ارتباط با جهان اسلام تأکید کرد.



مفتی روسیه گفت: کشورهای جهان اسلام منتظر تعادل، توازن و همکاری روسیه با جهان اسلام هستند و این شورا به منظور برقراری ارتباط مستحکم با کشورهای اسلامی به اشاعه احترام به ادیان الهی و تسامح و همزیستی مسالمت آمیز می پردازد و سعی دارد این نظام واحد را حفظ کند.

علمای دینی مصر خواستار گفتگوی مذاهب اسلامی شدند



علمای دینی مصر به منظور جلوگیری از درگیری، اشاعه وحدت میان امت اسلام و تقریب مذاهب اسلامی، خواستار گفتگوی شیعه و سنی شدند.



گروهی از علمای دینی مصر طی نشستی جهان اسلام و علمای دینی را به گفتگوی شیعه و سنی دعوت کرده و اظهار داشتند: به منظور تقریب میان مذاهب اسلامی و جلوگیری از تعصبات مذهبی، گفتگوی شیعه و سنی ضروری بوده و به وحدت مسلمانان منجر می شود.



این علمای دینی در قاهره گفتند: تقریب میان مذاهب اسلامی چون شیعه و سنی فریضه ای شرعی است و به تحکیم و تثبیت وحدت امت اسلام می انجامد، این امر احیای تعالیم اسلامی را در پی داشته و برادری و اخوت را افزایش می دهد .

قرآن مطلوبترین هدیه کریسمس در دانمارک



در پی انتشار کاریکاتورهای جنجال برانگیز رسانه های دانمارکی، اهتمام دانمارکیها به آموزه های اسلام و قرآن افزایش یافت، از سوی دیگر ترجمه پیشرفته قرآن به زبان دانمارکی منجر شد که آنها خواستار "قرآن کریم" به عنوان بهترین و مطلوبترین هدیه در کریسمس شوند.



ترجمه دانمارکی قرآن کریم به صورت پیشرفته بیشترین هدیه ای است که دانمارکیها به مناسبت کریسمس خواهان آن هستند.

یکی از روزنامه های دانمارک اعلام کرد: قرآن اینک به هدیه ای مطلوبی تبدیل شده که دانمارکیها به منظور اهتمام به کتاب مقدس مسلمانان برای عید کریسمس خواستار آن هستند.



این در حالی است که طی حدود یک ماه 5 هزار نسخه از ترجمه جدید قرآن به زبان دارنمارکی به فروش رسید و قرآن به زبان دانمارکی دومین رتبه را در فروش بهترین کتاب ادبی به خود اختصاص داد.



یورگن باک سیمونسن کارشناس دین اسلام گفت: اهتمام به مسئله قرآن کریم پس از ترسیم کاریکاتورهای جنجال برانگیز در روزنامه دانمارکی در سپتامبر سال 2005 منجر به اعتراض مسلمانان شد. از این رو ترجمه قرآن به زبان دانمارکی از سوی مستشرق غیر مسلمان با هدف تفهیم اسلام به دانمارکیها انجام گرفت.



آیلین ولف در ترجمه قرآن به زبان دانمارکی به دو ترجمه آلمانی و انگلیسی آن نیز مراجعه کرده است و هیچ مشکلی در ترجمه قرآن برای فهم آن از سوی غیر مسلمانان وجود ندارد. این ترجمه برای نسل جدید مسلمانان دانمارک بسیار مفید بوده و به تبیین آموزه های اسلام و تفهیم این دین در دانمارک کمک می کند.



دعوت الکسو از مسلمانان برای مبارزه علیه یهودی سازی قدس



سازمان آموزش و فرهنگ علوم عربی (الکسو) خواستار ایجاد مانعی جلوی تلاشهای اسرائیل برای یهودی سازی قدس شد.

سازمان آموزش و فرهنگ علوم عربی (الکسو) در پی برگزاری مراسم اختتامیه هجدهمین دوره فعالیتهای این سازمان که در تونس برگزار شد، خواستار ایجاد مانعی جلوی تلاشهای اسرائیل برای استفاده از قدس به عنوان پایگاهی برای اسرائیل در جهان شد و گفت: کشورهای اسلامی و عربی می توانند با طرحها، اقدامات و تدابیر اسرائیل به منظور جلوگیری از ثبت این مکان مقدس به عنوان پایگاهی برای اسرائیل مبارزه کنند.

طی این همایش بر برگزاری نشستهایی درباره قدس در یکی از کشورهای بیگانه، صدور کتابهای متعدد با محوریت قدس، برگزاری نمایشگاههای تصاویر آثار اسلامی، ارائه راهکارهایی برای مبارزه با تعرضات عصر معاصر و اجرای تدابیر لازم به منظور جلوگیری از یهودی سازی قدس تأکید شد.

جهان اسلام از مسجدالاقصی حمایت کند



قاضی القضات فلسطین از کشورهای اسلامی خواست تا به منظور جلوگیری از یهودی سازی قدس و خطر نابودی آن، از مسجدالاقصی حمایت و پشتیبانی کنند.



شیخ تیسیر تمیمی قاضی القضات فلسطین طی بیانیه ای اعلام کرد: مسجدالاقصی به واسطه حفریات مستمر و تدابیر اخیر حکومت اشغالگر اسرائیل در معرض نابودی قرار گرفته است و حکومت اشغالگر اسرائیل با اهداف خصمانه به مسلمانان اجازه اقامه نماز و وارد شدن به مسجد را نمی دهد، اما افراط گراهای یهودی به راحتی وارد این مسجد می شوند.



تیسیر تمیمی افزود: این حکومت زیر ساختمان مسجد به صورت مستقیم زیرگذرهای جدیدی را تعبیه کرده است که دیوارهای غربی آن را نابود می کند.قاضی القضات فلسطین، حکومت اشغالگر اسرائیل را به اجرای تدابیری به منظور یهودی سازی قدس و تلاش برای سیطره کامل بر این مسجد متهم کرد. وی از اتحادیه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی و کمیته قدس خواست تا به سرعت نشستی اضطراری برگزار و تصمیمات جدید و اقدامات عملیاتی مهمی اتخاذ و مسجد الاقصی را از خطر بحران و توطئه های دشمنان حفظ کنند.



عظمت وحدت مسلمانان در موسم حج تجلی می یابد



نویسنده مصری با بیان اینکه حج عبادتی حقیقی و همایشی سیاسی، اجتماعی و جهانی بوده و به تحکیم باورهای دینی می انجامد، گفت: حج عامل مهمی در تقویت سیاستهای داخلی و بین المللی مسلمانان است تا وحدت آنها تثبیت و عظمت آنها تبیین شود .



محمد رزق نویسنده مصری اظهار داشت: خداوند به مؤمنان دستور داده که به دین او تمسک جویند، اتحاد خود را حفظ و از تفرقه و اختلاف جلوگیری کنند، بنابراین وحدت میان مسلمانان از واجبات شرعی بوده و بر عهده مسلمانان مسئولیت بزرگی را نهاده است که باید بر آن را محقق کنند.



نویسنده مصری با تأکید بر اینکه در موسم حج همه امتها در مکانی واحد و با هدف واحدی جمع و با صدای واحد قلبهای خود را به سوی خداوند متوجه می کنند، خداوندی که انسانها را خلق کرده و فریضه حج را عاملی برای یادآوری خود قرار داده است. حج عبادتی حقیقی و همایشی سیاسی، اجتماعی و جهانی است تا جائیکه همه گروههای جهان در آن جمع شده و فرصتی برای معرفی مسلمانان به یکدیگر فراهم می شود، زائران در جوی مملو از ایمان، قداست، صفا، محبت و سعه صدر جمع شده و آنچه را که منفعت و مصلحت مسلمانان را در بر می گیرد، انجام می دهند.



حج عامل مهمی در تقویت سیاستهای داخلی و بین المللی مسلمانان است تا وحدت آنها تحکیم و تثبیت شده، توانائیها و عظمت آنها تبیین و زمینه های همکاری میان آنها افزایش یافته تا به واسطه همکاری با یکدیگر نقشه های دشمنان دین را شکست دهند و خطراتی را که وجود، نقش و جایگاه آنها را تهدید می کند، شناخته و با آن به مبارزه برخیزند.



ایام حج فرصت مناسبی برای تعمیق ارتباط مسلمانان است



وزیر حج ترکیه در دیدار با دبیر کل انجمن جهانی مسلمانان با تأکید بر اینکه حج از فرایض مهم مسلمانان به شمار می رود، گفت: باید بسترهای لازم برای ارتباط بیشتر مسلمانان با یکدیگر به وجود آید، از این رو مناسک حج زمان مناسبی برای تعمیق این ارتباط خواهد بود.



دکتر عبدالله بن عبدالمحسن ترکی دبیر کل انجمن جهانی مسلمانان با دکتر علی بارداک اوغلو وزیر حج ترکیه و رئیس کاروان زائران ترکیه دیدار و گفتگو کرد.



در این دیدار طرفین بر امور مشترک میان انجمن جهانی مسلمانان و وزارت حج تأکید کرده و گفتند: باید بسترهای لازم برای ارتباط بیشتر مسلمانان ترکیه با دیگر کشورها به وجود آید و مناسک حج زمان مناسبی برای تعمیق این ارتباط خواهد بود. ارائه امکانات مناسب از سوی عربستان منجر به امنیت، راحتی و سهولت در زیارت زائران خانه خدا شده است.



وزیر حج ترکیه با بیان اینکه تأمین نیازهای زائران خانه خدا و فراهم کردن وسایل لازم برای ادای مناسک حج به منظور انجام عبادت خالصانه ضروری است، تمایل خود را به منظور برقراری ارتباط با سازمانهای اسلامی و دینی اعلام و یادآور شد: تمایل به ادامه همکاری و ارتباط با انجمن جهانی مسلمانان و شوراهای وابسته به آن در زمینه های فرهنگی، دینی، توجیه جوانان و



اردن 10 دی را عید سعید قربان اعلام کرد



اردن اعلام کرد که ابتدای ماه ذیحجه روز جمعه 22 دسامبر ( 1 دی ماه) و یکشنبه 31 ماه دسامبر (10 دی ماه) 10 ذیحجه یعنی عید سعید قربان خواهد بود.

بر اساس بررسی های ستاره شناسی 31 دسامبر ( 10 دی) عید سعید قربان است. پنجشنبه 21 دسامبر ( 30 آذر ماه) رؤیت هلال ماه ذیحجه با استفاده از دستگاههای مجهز به دوربین در آسیا، شمال آفریقا و جنوب اروپا دیده می شود و هلال ماه با چشم مجرد در میانه و جنوب قاره آفریقا و بخش زیادی از آمریکای شمالی و جنوبی دیده می شود.

نخستین نقشه راهنمای زائران خانه خدا تهیه شد



نخستین نقشه راهنمای زائران خانه خدا که به تازگی طراحی شده است، مکه مکرمه، عرفات، مزدلفه، منی و برخی از ادارات و مراکز مورد نیاز زائران بیت الله الحرام را به منظور خدمت رسانی به آنها نشان داده تا ادای مناسک حج به سهولت انجام شود.



این نقشه در نوع خود اولین نقشه است که راههای مربوط به مسجدالحرام و اماکن مقدس را به شیوه علمی ارائه کرده تا حاجیان بتوانند از جایی که هستند به مسجدالحرام و یا اماکن مقدس رفته و این امر را به سهولت و آسانی انجام دهند. هدف از طرح ریزی این نقشه خدمت رسانی به بیش از 2 میلیون زائر است که از نژادهای مختلف به عربستان سفر کرده اند، این نقشه در دسترس آنها قرار می گیرد و آنها می توانند این نقشه را به راحتی مورد استفاده قرار دهند.



از این نقشه بیش از 500 هزار نسخه چاپ شده که مکه مکرمه، اطراف حرم، عرفات، مزدلفه، منی و همچنین اماکن احرام بستن زائران بر روی آن مشخص شده است. نقشه فوق راههای اصلی، خیابانهای فرعی، حدود اماکن مقدس، جای پارک اتومبیلها، مراکز بهداشتی و پزشکی، بیمارستانها، درمانگاهها، هتلها، بانکها، مقر اصلی وزارت حج، مؤسسات طواف زائران ایران، ترکیه، مسلمانان آمریکا، استرالیا، جنوب آسیا، کشورهای عربی، کشورهای حوزه خلیج، کشورهای آفریقایی، مراکز خدمت رسانی به زائران، مراکز امنیتی، اداره راهنمایی و رانندگی و دیگر مراکز خدمت رسانی به زائران که زیارت آنها را سهل و آسان می کند، بر روی این نقشه مشخص شده است.

بیش از یک میلیون زائر نماز جمعه را در مسجدالحرام اقامه کردند



اول ماه ذیحجه بیش از یک میلیون و نیم زائر بیت الله الحرام نماز جمعه را در فضایی سرشار از ایمان به همراه زائران مسجدالنبی و مشاعر مقدس اقامه کردند.



خیابانهای اطراف مسجدالحرام در مقابل اتومبیلها مسدود شد و تا یک ساعت پس از نماز اجازه تردد نداشتند و این خیابانها تنها به زائران اختصاص یافت تا آنها به راحتی و آرامش بتوانند نماز بخوانند، حدود 6 هزار و 800 کارمند به منظور خدمت رسانی به زائران آماده فعالیت بودند تا خدمت رسانی به زائران در بالاترین حد خود قرار گیرد. از سوی دیگر آموزش به زائران، برگزاری کلاسهای درس، توزیع قرآن و کتابهای دینی نیزدر زمان اقامه نماز صورت گرفت.



در مسجدالنبی نیز خیل مشتاق به قدری زیاد بود که اطراف و حیاط این مسجد مفروش شد، در این مسجد میان زائران آب زمزم و نسخه هایی از قرآن توزیع شد و کارشناسان به سؤالات زائران درباره امور دینی پاسخ دادند. از سوی دیگر نیروهای پلیس و امنیتی به منظور راهنمایی زائران، ایجاد امنیت و آرامش برای آنها و تنظیم ورود و خروج زائران آماده فعالیت بودند.



اطلاع رسانی درباره مناسک حج به زائران افزایش می یابد



به منظور توسعه برنامه های اطلاع رسانی به زائران خانه خدا مجموعه برنامه های آموزشی و فقهی در نظر گرفته شده تا زائران بیت الله الحرام در ایام مناسک حج از آنها استفاده و بسیاری از ابهامات آنها برطرف شود.



این برنامه ها در قالب دو شیوه انجام می شود. یکی آگاهی مستقیم از طریق سخنرانی، کلاسهای درس علمی، همایش، سخنرانیهای ارشادی، پرسش و پاسخ از طریق تلفنهای رایگان و دیدارهای دوره ای و بخش بعدی اطلاع رسانی غیر مستقیم است که شامل برنامه های رادیو، تلویزیون، مقالات و روزنامه ها می شود.



تلفنهای رایگان به منظور پاسخگویی به سؤالات زائران داخل و خارج از عربستان در 24 ساعت فعال است. امسال تعداد زیادی مبلغ و مترجم از سوی انجمنهای حکومتی ذیربط مانند دانشگاهها و وزارت آموزش و پرورش در این برنامه ها مشارکت می کنند .



مراکز اطلاع رسانی زائران در مکه و اماکن مقدس از طریق شبکه های اینترنتی به یکدیگر مرتبط هستند تا فعالیتهای ارتباطی و اتصالی میان دبیر کل اطلاع رسانی اسلامی در حج با مراکز اطلاع رسانی به سهولت انجام گیرد تا آنها بتوانند به زائران کمکهای بیشتری را ارائه دهند.



ارائه امکانات به زائران خانه خدا انجام فریضه حج را تسهیل می کند



شرکت کنندگان در نشست "سهولت در مناسک حج" اعلام کردند: به منظور تسهیل در امر زیارت بیت الله الحرام باید تدابیر و اقداماتی در نظر گرفته شود تا زیارت زائران به آسانی و امنیت و راحتی صورت گرفته و بتوانند فریضه الهی حج را به خوبی انجام دهند.

در پی برگزاری نشست " اهداف سهولت در مناسک حج" که شنبه 2 دی در عربستان آغاز شد، فؤاد عبدالسلام فارسی وزیر حج عربستان گفت: باید زمینه ای فراهم شود تا ادای رکن اسلام که همان فریضه الهی حج است به آسانی و سهولت انجام گیرد.



دکتر هشام عباس دبیر کل این نشست نیز تصریح کرد: در این راستا باید میان کارشناسان، استادان و علما دیدارهای فکری و میدانی صورت گیرد تا تبادل اخبار و اطلاعات به منظور تسهیل امر زیارت صورت و تدابیر خاصی در این زمینه اتخاذ شود. انتخاب این موضوع برای این نشست بسیار مناسب بود، زیرا منجر به انسجام و هماهنگی زائران و وحدت آنها شده و زمینه های سهولت و آسانی زیارت آنها را فراهم می کند، چرا که حج فریضه ای شرعی و اسلامی و اهداف آن نیز فضیلت و رحمت از سوی خداوند برای زائران است که زائران باید به آن اهتمام ورزند.



پخش مستقیم مناسک حج از شبکه تلویزیونی عربستان آغاز شد



برنامه های مربوط به مناسک حج، روزانه به مدت یک ساعت به صورت مستقیم از طریق شبکه اول تلویزیون عربستان پخش می شود .



یک ساعت از برنامه های شبکه اول تلویزیون عربستان به پخش آداب و رسوم مربوط به مناسک حج به صورت مستقیم اختصاص یافته که با هدف بیداری، اطلاع رسانی اسلامی و آگاهی دهی به زائران در مناسک حج پخش می شود.



برنامه هایی که از طریق این شبکه پخش می شود، شامل سخنرانیهای دینی و ارشادی 30 مبلغ به مدت 15 روز، پخش فیلم، گزارشهای تصویری شرح مناسک حج، ارائه برنامه های اطلاع رسانی از طریق مصاحبه، پرسش و پاسخ از طریق تلفن، فکس و پست الکترونیکی است .



این برنامه ها از شبکه اول تلویزیون عربستان از ساعت 1 تا 2 ظهر پخش می شود تا ضمن تقریب و وحدت میان گروههای مختلف در مناسک حج، کیفیت ادای مناسک حج اشاعه یافته و خدمت رسانی به زائران بیت الله الحرام به سهولت و آسانی صورت پذیرد.



نوارهای آموزشی میان زائران خانه خدا توزیع می شود



به منظور آموزش مناسک حج و ارائه راهنمائیهای لازم به زائران خانه خدا، تعدادی نوار به زبانهای مختلف در اتوبوسهای حامل زائران توزیع می شود .

ارشاد و راهنمایی زائران خانه خدا از طریق ارائه نوارهای آموزشی در اتوبوسهای حامل زائران صورت می گیرد تا ضمن آموزش مناسک حج، ارشاد و راهنمایی آنها نیز انجام شود . این نوارهای توزیع شده به زبانهای عربی، انگلیسی، فارسی، فرانسوی، ترکی و اردو است تا بر اساس زبان هر کاروان به راهنمایی آنها اقدام کند.



هدف از توزیع این نوارها آموزش حج به زائران و تمرکز بر برخی از مسائل چون تشویق بر عدم ازدحام، درک مقاصد و اهداف زیارت، تبیین قداست مکه و چگونگی ادای مناسک حج خواهد بود. طی این طرح بیش از 2 هزار نسخه نوارهای آموزشی به زبانهای مختلف توزیع شده تا در اتوبوسهای حامل زائران مورد استفاده قرار گیرد.

ممنوعیت مفروش کردن اماکن مقدس توسط زائران خانه خدا



طی سالهای گذشته برخی از زائران خانه خدا به مفروش کردن راهها و گذرگاههای اماکن مقدس پرداخته و ضمن مسدود کردن راه دیگر زائران، منجر به وقوع حوادثی نیز شدند، از این رو عربستان امسال طی تدابیری خاص مانع از مفروش کردن اماکن مقدس توسط زائران خانه خدا شده است .



این اقدام در پی حوادث ناگوار و اتفاقات نامناسبی است که در موسم حج سال گذشته رخ داد و طی آن برخی از زائران خانه خدا در اماکن مقدس چون منی به مفروش کردن گذرگاهها و خیابانهای اطراف پرداخته و ضمن آزار رساندن و آسیب به زائران دیگر، حرکت را کند کرده و سبب بروز برخی از حوادث شدند.



بر اساس این گزارش برخی از زائران خانه خدا به مفروش کردن یا نصب چادرهای مختلف و خیمه در اماکن مقدس پرداختند و راه زائران دیگر را مسدود کردند، از این رو عربستان سعودی به منظور جلوگیری از این اتفاق امسال تدابیری اندیشیده تا به منظور توجه به نظم راهها و گذرگاهها و سهولت رفت و آمد زائران از این اتفاق جلوگیری کند.



مسلمانان و مسیحیان خاستگاه دینی مشترکی دارند



پادشاه اردن ضمن تبریک به مسیحیان به مناسبت فرا رسیدن سال نوی میلادی گفت: مسلمانان و مسیحیان از یک ریشه دینی هستند. از این رو باید ارزشهای مشترک چون: تسامح، محبت، همزیسیتی و رحمت را که ادیان آسمانی بر آن تأکید کرده اند اشاعه دهند.



ملک عبدالله ثانی پادشاه اردن دیروز یکشنبه 3 دی در دیدار با شورای رؤسای کلیساهای اردن ضمن تبریک به مناسبت سال نوی میلادی گفت: مسیحیانی که در کنار مسلمانان با خوبی، مهربانی و عطوفت زندگی می کنند، خانواه ای واحد هستند که باید ارزشهای مشترک چون: تسامح، محبت، همزیستی و رحمت را که ادیان آسمانی بر آن تأکید کرده اند اشاعه دهند.



کشورهای اسلامی بویژه اردن بر برادری، همزیستی و برقراری ارتباطی صمیمانه با پیروان ادیان آسمانی دیگر بسیار تلاش می کنند و سعی دارند ضمن در نظر گرفتن مصالح مسلمانان و مسیحیان به پیشرفت آنها کمک کرده و زمینه های شکوفایی و رشد یکدیگر را فراهم کنند.



همزمانی میلاد حضرت مسیح(ع) و عید سعید قربان گفتگوهای دینی را افزایش می دهد



نویسنده لبنانی با بیان اینکه همزمانی میلاد حضرت مسیح(ع) و عید سعید قربان بسیار مبارک و میمون است، گفت: این همزمانی نه تنها به اشاعه صلح و دوستی میان پیروان ادیان الهی می انجامد، بلکه گفتگوهای دینی را افزایش و وحدت و انسجام میان آنها را توسعه می دهد.

وی با اشاره به اینکه امسال دو عید مقدس مسلمانان و مسیحیان یعنی عید سعید قربان و عید میلاد مسیح(ع) همزمان شده اند، گفت: مراسم اعیاد دینی امسال تعاملات بسیاری میان گروههای مختلف به وجود می آورد و ضمن اشاعه صلح و دوستی میان پیروان ادیان آسمانی، کینه و نفاق را از بین برده و به ارتباطی عمیق و ریشه ای میان مسلمانان و مسیحیان می انجامد.



یحیی الکعکی همزمانی این دو مراسم را بستری برای ایجاد فرهنگ وحدت ملی و وحدت میان ادیان آسمانی توصیف کرد و یادآور شد: این همزمانی به اشاعه صلح، امنیت و مکارم اخلاقی منجر و مساوات میان انسانها را همانگونه که اسلام و مسیحیت بر آن تأکید کرده اند، به وجود می آورد.



وی با اشاره به اینکه همزمانی دو عید مبارک و میمون منجر به افزایش گفتگوهای واحد دینی، اشاعه امنیت و صلح می شود، افزود: مسلمانان و مسیحیان به منظور ایجاد همزیستی مسالمت آمیز باید حرمت و احترام یکدیگر را حفظ کنند. دین عبادتی خالصانه برای خداوند است و عمل به آن باید در چارچوب آموزه های الهی قرار گیرد که پیامبران اسلام و مسیحیت نیز بر آن تأکید کردند.



مسلمانان و مسیحیان پاکستان میلاد مسیح (ع) را جشن می گیرند



مسلمانان پاکستان در کنار مسیحیان این کشور میلاد حضرت عیسی (ع) را جشن گرفته و در دیدار با آنها سال نوی میلادی را تبریک می گویند تا روح همزیستی و ارتباط میان پیروان ادیان آسمانی برقرار شود. روز میلاد حضرت مسیح (ع) عاملی شد تا مسلمانان در کنار مسیحیان این کشور جشن گرفته و ارتباطی عمیق و صمیمانه به عنوان پیروان ادیان آسمانی با یکدیگر برقرار کنند.



این روز در کشور پاکستان به عنوان کشوری مسلمان به عنوان تعطیلی رسمی محسوب می شود؛ کلیساها و هتلها چراغهای درخت کریسمس را روشن می کنند. همچنین شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی پاکستان به این مناسبت برنامه های خاصی برای همه مردم این کشور ارائه می دهند و روزنامه ها نیز طی این ایام صفحه ای خاص به این ایام اختصاص می دهند.



گفته می شود که عید میلاد حضرت مسیح (ع) روز برادری و محبت و دوستی برای مردم پاکستان به شمار می رود و مسلمانان پاکستانی در این روز به دیدار مسیحیان رفته و میلاد حضرت عیسی (ع) را به آنها تبریک و تهنیت می گویند. مسلمانان کارت تبریکهایی به مسیحیان می دهند؛ چرا که در روز میلاد حضرت محمد (ص) نیز مسیحیان به مسلمانان تبریک می گویند و به آنها هدیه می دهند.

یکی از شهروندان مسیحی پاکستان گفت: من و خانواده ام هنگام رفتن به کلیسا در این ایام احساس خطر می کنیم؛ چرا که برخی از کلیساهای کراچی حدود 2 سال پیش در عید میلاد مسیح (ع) مورد تهاجم قرار گرفتند، از این رو به خاطر ترس از تکرار حملات از رفتن به کلیسا خودداری می کنیم. زیرا برخی از افراط گراها می خواهند که اقلیت مسیحی پاکستان را با توجه به گناه آمریکا و غرب مجازات کنند.



بزرگترین درخت کریسمس جهان اسلام در سوریه نورانی شد



چراغهای بزرگترین درخت کریسمس جهان اسلام و دومین درخت کریسمس جهان از نظر طول و مساحت با نام "درخت صلح" به منظور اشاعه صلح و همزیستی میان پیروان ادیان آسمانی در سوریه روشن شد."درخت صلح" که نماد صلح و همزیستی میان مسلمانان و مسیحیان است، به مناسبت میلاد حضرت مسیح(ع) در شهر حمص سوریه روشن شد.



چراغهای این درخت در حضور جمع کثیری از مسلمانان و مسیحیانی که در میدان شهر حمص برای نظاره درخت "صلح" و " بارش باران" ( که 50 روز نباریده بود) جمع شده بودند، روشن شد.ارتفاع " درخت صلح " 27 متر وعرض آن 12 متر است و با پارچه های زیبا و دستاوردهای هنری مزین شده است. بر روی این درخت حدود 8 هزار چراغ نصب شده و 12 میلیون تکه اشیاء تزئینی به زیبائی آن افزوده است.



طول بزرگترین درخت جهان 33 متر است که در واتیکان قرار دارد و این درخت بزرگترین درخت کریسمس جهان عرب و دومین درخت جهان به شمار می رود. بابا نوئل هدایایی برای یکهزار کودک در زیر این درخت به مدت سه روز در جشن کریسمس قرار می دهد تا کودکان از دیدن این هدایا شاد شوند. چراغهای این درخت سال گذشته در دمشق روشن شد.