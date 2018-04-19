تداوم پاکسازی طبیعت در هفته آخر اولین فصل سال

به گزارش خبرنگار مهر، کنشگران محیط زیست در قرار سبز هفته آخر فروردین ماه فعالیت‌های مختلفی را برای حفظ محیط زیست سراسر کشور انجام دادند.

«انجمن طنین پاکبانان» در چهل و چهارمین برنامه خود، در شهر شیروان استان خراسان شمالی، همزمان با جشنواره بادبادکها، منطقه شیرکوه را از زباله ها پاکسازی کردند.

به مناسبت هفته سلامت در شهر سامان استان چهارمحال و بختیاری، برنامه صبحانه سالم و پاکسازی محیط با مشارکت آموزشگاه سینا و «سمن سامان پویا» برگزار شد.

به منظور فرهنگ سازی برای کودکان درخصوص حفظ محیط زیست، «انجمن بانوان طبیعت دوست آبدانان» استان ایلام با حضور در مهدکودک و پیش دبستانی شمیم به کودکان اهمیت و شیوه جمع آوری زباله و استفاده از لیوان دائمی به جای استفاده از ظروف یکبار مصرف را آموزش دادند.

«جشن تولد درختی» برای متولدین فروردین ماه در پارک شهید مطهری در شهر شوشتر استان خوزستان برگزار شد. این جشن تولد با همت «انجمن هواداران کارون زلال» برپا و با توزیع کیسه زباله و بروشور به شهروندان حاضر در پارک همراه شد تا توجه شهروندان را به این مساله مهم جلب کند.

در سوی دیگر استان خوزستان «گروه رفتگران طبیعت» در نود و ششمین برنامه محیط زیستی خود در شهر بهبهان به پاکسازی بوستان پردیس پرداختند.

در شهرستان «لالی» ششمین نشست سمن های محیط زیستی شمال خوزستان به میزبانی «انجمن دوستداران محیط زیست لالی» و با حضور ۲۱ تشکل محیط زیستی به منظور هم افزایی بیشتر این تشکلها برگزار شد و پیرامون مسائل متعدد زیست محیطی منطقه بحث و تبادل نظر شد.

«انجمن همیاران و پاکسازان طبیعت» شهرستان اقلید استان فارس در برنامه ای مشترک با انجمن های دانشجویی ـ انجمن آب و شرکت پاک سرشت اقدام به پاکسازی بخشی از حاشیه جاده ییلاقی اقلید ـ یاسوج کردند. بدین ترتیب بالغ بر یک تن زباله در این مسیر جمع آوری و به محل دفن زباله شهر اقلید منتقل شد.

به همت انجمن همیاران و پاکسازان اقلید استان فارس از سال ۹۴ اقدام به کاشت بذر درختان جنگلی و گیاهان مرتعی شده بود که سرانجام در فروردین ماه این تلاش نتیجه داد و بادامهای یک ساله، دوساله و سه ساله در پارکهای بزرگ پارسیان و پارک جنگلی به وسعت ۲۰۸ هکتار به شکوفه نشست.

با پشتیبانی اداره آموزش و پرورش، جمعی از دانش آموزان پایه هفتم مدرسه مقداد، پرسنل منابع طبیعی، اداره حفاظت محیط زیست، اداره بهداشت شهرستان و دهیاری همت آباد و تشکل مردم نهاد دلجویان پاسارگارد تفرجگاه ابوالمهدی در پاسارگاد استان فارس پاکسازی شد و همچنین سی دی های آموزشی و بروشورهای تبلیغی در راستای پویش بی زباله در بین دانش آموزان و سایر شرکت کنندگان توزیع شد.

«منطقه حفاظت شده دشت برم» در شهرستان کازرون استان خوزستان با شرکت جمع بزرگی از تشکلهای محیط زیستی و مردم دوستدار طبیعت و نیز همکاری پرسنل حفاظت محیط زیست این شهرستان، پاکسازی شد. تشکلهای مردم نهاد از جمله انجمن سیزده فروردین، میراث پریشان، انجمن دوستداران محیط زیست فارس شعبه کازرون، حامیان شهر سبز، انجمن حامیان بلوط زاگرس فار و پرسنل اداره آموزش و پرورش این شهرستان حدود ۶۰۰ هکتار از منطقه دشت برم را طی چندین مرحله پاکسازی کرده و زباله های جمع آوری شده را که جمعا به ۱۴ تن می رسید به اولین سایت دفن زباله انتقال دادند.

در نشستی که با همت انجمن یاوران سبز اندیش طبیعت گناوه در استان بوشهر و اداره بنادر و دریا نوردی برگزارشد، حجم پسماندها که مختص نوار ساحلی است بررسی و مقرر شد که شهرداری سطلهای زباله را بر دیوار ساحلی نصب کند و اداره بندر و دریانوردی بمنظور کنترل مخازن پسماند شناورها آموزش های لازم را با همکاری انجمن به افراد درگیر و شهروندان و گردشگران بدهد. همچنین در دومین برنامه «جمعه های پاک» بخشی از ساحل بندرگناوه با مشارکت شهروندان و با برنامه ریزی این انجمن پاکسازی شد.

در شهر ساوجبلاغ استان البرز، طبیعت گردی و پاکسازی روستای آغشت بوسیله «سفیران طبیعت» و همکاری اداره حفاظت محیط زیست ساوجبلاغ و شورا و دهیاری این روستا انجام شد.

«انجمن همیاران محیط زیست و حیوانات» در روز سلامتی برای نجات زمین ته سیگار های قسمتی از کوهسنگی مشهد استان خراسان رضوی را با مشارکت مردم جمع آوری کردند. در طی این اقدام مضرات این زباله ی کوچک برای مسافران و همشهریان تشریح شد.

در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی با همت قایقران «انجمن ژیانه وه ی ژینگه» سد مهاباد پاکسازی شد.

