ارتش آمریکا مدعی ارائه مدارکی درباره اتهامات ایرانی های بازداشتی در عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه نیویورک تایمز، ژنرال ویلییام کالدول، سخنگوی ارتش آمریکا شب گذشته با اشاره به بازداشت چند ایرانی در روزهای اخیر در عراق ادعا کرد: مدارک محکمی برای بازداشت این افراد در دست داریم.

وی مدعی شد : مدارک محکمی از قبیل فیلم های ویدئویی، عکس و نقشه هایی کشف شده در دست داریم که همگی بیانگر دخالت ایرانیان بازداشت شده در حملات اخیر بغداد بوده است.

درحالی که اغلب رسانه ها اعلام کردند که حداقل 4 ایرانی به وسیله آمریکایی ها بازداشت شدند که دو نفر ازآنها تحویل مقامهای عراقی شدند، اما کالدول اعلام کرد: نظامیان آمریکایی 5 ایرانی را بازداشت کرده بودند که سه نفر از آنها را پس از بازجویی های مقدماتی آزاد کردند و هم اکنون فقط دو ایرانی تحت بازجویی نظامیان آمریکایی قرار دارند.

لازم به ذکر است دو روز قبل خبری در رسانه های جهان منتشر شد که براساس آن نظامیان آمریکایی حاضر در عراق دست کم 4 ایرانی را به اتهام دست داشتن در حملات هفته گذشته بغداد دستگیر کرده اند.بر همین اساس تعدادی از این بازداشت شدگان افرادی بودند که به دعوت جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق، به این کشور سفر کرده بودند و بازداشت آنها سبب اعتراض شدید مقامهای عراقی و به ویژه عصبانیت جلال طالبانی شد.

لازم به ذکر است در همان روز "گاردن دی. جاندرو" سخنگوی امنیت ملی آمریکا اعلام داشته بود: هیچ گونه مدرکی که ثابت کند ایرانی های بازداشت شده در حملات هفته گذشته نقش داشته اند، در دست نیست، اما نیروهای آمریکایی همچنان درحال بازجویی از این افراد هستند.

ازسوی دیگربرخی مقامهای عراقی اعلام کرده اند که سفارت ایران درعراق طی روزهای گذشته تلاش زیادی را برای آزادی ایرانی های دربند نیروهای آمریکایی انجام داده وحتی مقامهای بلند پایه عراقی نیز از ژنرال جورج کیسی ازفرماندهان ارشد آمریکایی حاضر در عراق درخواست کرده اند تا ایرانیان بازداشت شده را آزاد کنند، اما هنوز پاسخی به این درخواست ها داده نشده است.

به گفته برخی از کارشناسان، بازداشت ایرانیان در عراق با توجه به اتهامات بی پایه و اساس آمریکا مبنی بر دخالت ایران درامور عراق صورت گرفته است.