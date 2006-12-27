۶ دی ۱۳۸۵، ۱۳:۵۸

پوست اندازی علم در سالی که گذشت - 2

فریبکاری در علم ؛ چهره تاریک عرصه علوم و فناوری

خبرگزاری مهر - گروه فناوری های نوین : به عقیده اکثر دانشمندان و متخصصان علوم مختلف از سراسر جهان، سال 2006 سالی بود که طی آن «علم» پوست انداخت و توانست زوایای متعددی از چهره نامبهم خود را در شناخته ترن سطح برای مردم آشکار سازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سال 2006 از جهات گوناگون علمی و تحقیقاتی قابل توجه بوده است اما شاید وقوع برخی رسوایی های تحقیقاتی، گوشه تاریک این عرصه باشد.

در ژانویه گذشته، نشریه معتبر ساینس، اذعان کرد که فریب ادعاهای محقق کره جنوبی در در زمینه شبیه سازی حیوانات را خورده است. این دانشمند کره ای مدعی شده بود که با استفاده از سلول های بنیادی، سگی را شبیه سازی کرده است.

هوانگ هو سوک مدعی شده بود که سلول های بنیادین یاد شده را از جنین شبیه سازی شده انسان در سال 2004 به دست آورده بود اما بعدها به فریب کاری خود اعتراف کرد.

در سال 2006 خبرهای ناگوار علمی دیگری در زمنیه فریب کاری و سانسور خبری نیز داشتیم.

در ماه جولای، نشریه انجمن پزشکی آمریکا تنها چند روز پس از اعلام سرکوب محققانی که روابط خود با شرکتهای دارویی را فاش نمی کردند، اعتراف کرد که این محققان بنا به دلایل مالی دست به چنین کاری زده اند.

این مساله با افشاگری هایی در زمینه تقلبات سازمان غذا و دارویی آمریکا همراه شد.

در ماه دسامبر نیز یک محقق برجسته انستیتو ملی آلزایمر در آمریکا متهم به دریافت 285 هزار دلار مبالغ غیرقانونی از یک شرکت بزرگ داروسازی شد.

همچنین در سال 2006 فاش شد که دولت آمریکا دانشمندان و کارشناسان متخصص در زمینه فرآیند گرمایش زمین و افزایش آلودگی هوا را برای عدم افشا و انتشار اطلاعاتشان تحت فشار قرار داد.

قتل نوزادان برای به دست آوردن سلول های بنیادی در اوکراین (!) نیز نقطه سیاه دیگری بر صفحه علم و فناوری در سال 2006 بود. خبرگزاری بی بی سی به فیلمی ویدئویی دسترسی پیدا کرده که بر احتمال کشتن نوزادان تازه متولد شده در اوکراین برای تقویت بازار جهانی تجارت سلول های بنیادی در این کشور اشاره می کند. توزیع فیلم کالبدشکافی این اندام های کوچک سوالات بسیاری را درخصوص آنچه بر سر آنها آمده، ایجاد کرده است.

