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۲۹ فروردین ۱۳۹۷، ۱۵:۳۵

نماینده ولی فقیه در گیلان:

حراست از تمامیت ارضی کشور رسالت مهم ارتش جمهوری اسلامی است

حراست از تمامیت ارضی کشور رسالت مهم ارتش جمهوری اسلامی است

رشت-نماینده ولی فقیه در گیلان تأکید کرد: حفظ و حراست از تمامیت ارضی کشور رسالت و وظیفه مهم ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده که تا به امروز به خوبی به آن عمل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی ظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از فرماندهان ناوگان شمال و منطقه چهارم دریایی امام رضا (ع) در رشت ضمن تبریک ۲۹ فروردین ماه روز ارتش جمهوری اسلامی، اظهار کرد: یکی از مهم ترین وظایف و رسالت های ارتش جمهوری اسلامی حراست حفظ تمامیت ارضی کشور است.

وی با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران تا به امروز به این وظیفه خود به نحواحسنت عمل کرده است، افزود: از خودگذشتگی، دلاورمردی و رشادت نیروهای ارتش در دوران هشت سال دفاع مقدس هیچگاه از اذهان ملت ایران فراموش نمی شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اقتدار و عزت و امنیت نظام مقدس اسلامی ایران، تأکید کرد: امنیت کشور مدیون و مرهون از خودگذشتگی و فداکاری این عزیزان است.

وی به توانمندی دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران اشاره و خاطرنشان کرد: وجود این توانمندی دفاعی و نظامی به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر دشمنان عمل کرده و سبب هراس آنها شده است.

امام جمعه رشت در ادامه با اشاره به موفقیت های نیروی دریایی طی سال های گذشته، تصریح کرد: نظم،  انضباط و تعهد به آرمان های نظام و انقلاب از مهمترین شاخصه ارتش  جمهوری اسلامی بوده که در سایه رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و پشتیبانی مردم به چنین جایگاهی رسیده ایم.

وی با تأکید براینکه هیچ کشوری در جهان توان مقابله و حمله به نظام مقدس اسلامی را در حوزه جنگ سرد با توجه به این توانمندی ندارد، افزود: به همین دلیل دشمن تلاش می کند تا از طریق ایجاد جنگ رسانه ای برعلیه این نظام مقدس عمل کند که در این زمینه نیز ارتش و نیروهای مسلح باید مقتدرانه عمل کنند.

کد مطلب 4274815

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