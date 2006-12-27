  1. هنر
  2. سایر
۶ دی ۱۳۸۵، ۱۳:۳۵

به اهتمام مشترک دو استاد ارتباطات ؛

نقش رسانه ها در هویت فرهنگی بررسی شد

نقش رسانه ها در هویت فرهنگی بررسی شد

کتاب " نقش جهانی شدن و رسانه ها در هویت فرهنگی " به قلم دکتر سعیدی و دکتر کیا منتشر می شود .

به گزارش خبرنگار مهر ، نشر خجسته ، ناشر تخصصی حوزه رسانه و ارتباطات به زودی دو عنوان کتاب جدید در این زمینه منتشر می کند .

دو کتاب " نقش جهانی شدن و رسانه ها در هویت فرهنگی " به قلم دکتر سعیدی و دکترکیا و " خلاصه نویسی در رسانه ها " ، تالیف دکتر امید مسعودی از سوی این ناشر در دست انتشار است و به زودی به پیشخوان کتابفروشی ها راه پیدا می کند .

ناشر این آثار قصد دارد همزمان با انتشار این دو اثر به رسم گذشته فعالیت های خود مراسمی برای رونمایی آنها برگزار کند که زمان آن به زودی اعلام خواهد شد .

به جز این چاپ مجدد رمان " خنکای سپیده دم ظفر " و دیگری رمان " جامه دران " هردو نوشته طباطبایی به زودی منتشر می شود .

به گزارش مهر ، سال گذشته از سوی یک ناشر ایتالیایی ، رمان " جامه دران " از این نشر به زبان ایتالیایی ترجمه و در اروپا منتشر شده است .

کد مطلب 427483

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها