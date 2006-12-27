نقش رسانه ها در هویت فرهنگی بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر ، نشر خجسته ، ناشر تخصصی حوزه رسانه و ارتباطات به زودی دو عنوان کتاب جدید در این زمینه منتشر می کند .

دو کتاب " نقش جهانی شدن و رسانه ها در هویت فرهنگی " به قلم دکتر سعیدی و دکترکیا و " خلاصه نویسی در رسانه ها " ، تالیف دکتر امید مسعودی از سوی این ناشر در دست انتشار است و به زودی به پیشخوان کتابفروشی ها راه پیدا می کند .

ناشر این آثار قصد دارد همزمان با انتشار این دو اثر به رسم گذشته فعالیت های خود مراسمی برای رونمایی آنها برگزار کند که زمان آن به زودی اعلام خواهد شد .

به جز این چاپ مجدد رمان " خنکای سپیده دم ظفر " و دیگری رمان " جامه دران " هردو نوشته طباطبایی به زودی منتشر می شود .

به گزارش مهر ، سال گذشته از سوی یک ناشر ایتالیایی ، رمان " جامه دران " از این نشر به زبان ایتالیایی ترجمه و در اروپا منتشر شده است .