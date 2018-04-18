به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی همدان، سرهنگ منصور ملکی گفت: ماموران پلیس شهرستان نهاوند موفق شدند با رد زنی قاچاقچیان فرهنگ و تمدن کشور فردی که مبادرت به خرید و فروش آثار باستانی و عتیقه جات می کرد را شناسایی کنند.

سرهنگ ملکی افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرستان نهاوند این فرد را هنگام انتقال اشیا باستانی در داخل خودرو دستگیر کردند.

وی گفت: ماموران از خودرو این متهم تعداد ۷۵ قطعه عتقیه و اشیا باستانی از جنس نقره و مفرغ کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی نهاوند افزود: کارشناسان میراث فرهنگی در حال بررسی تعیین قدمت تاریخی اشیا کشف شده هستند.