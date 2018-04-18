احداث بزرگترین پارک جنگلی به وسعت ۲۰۰ هکتار در رباط کریم

سید محمد میرزمانی، در گفتگو با مهر با اشاره به هدف مسئولان شهری رباط کریم برای عمران، توسعه و آبادانی این شهر اظهار داشت: آنچه روزی به عنوان رویا در اذهان و خواست مردم این خطه تداعی شده بود امروز با عزم و اراده جدی مجموعه شهرداری این شهر به واقعیت تبدیل و به ایستگاه بهره برداری رسیده است و توجه به حقوق شهروندی و تلاش برای رسیدگی به مناطق کمتر توسعه یافته مورد تاکید قرار دارد.

شهردار رباط کریم در ادامه با بیان اینکه تعامل بسیارخوبی بین اعضای شورا و مجموعه شهرداری وجود دارد به برخی از اقدامات شاخص مجموعه درچند ماه گذشته اشاره کرد و گفت: همه پروژه هایی که در سطح شهر اجرا شده و یا در حال اجرا هستند دارای مطالعه وکار کارشناسی بوده است و هیچ کاری بدون مطالعه در شهرداری صورت نمی گیرد.

وی به فقر سرانه ها نسبت به جمعیت شهر رباط کریم اشاره کرد و گفت: سرانه های فرهنگی و ورزشی در شهر رباط کریم بسیار پایین است و مهمترین هدف ما در مجموعه شهرداری و شورای شهر تامین و توزیع سرانه ها است که بخشی از آن نیز در بودجه ۹۷ دیده شده است.

میرزمانی در ادامه به کسری ۴۰ درصدی فضای سبز در رباط کریم اشاره کرد و گفت: برای رسیدن به سرانه مورد نظر استاندارد یعنی ۱۵ متر مربع برای هر نفر بیش از ۳۰۰ هکتار جنگل کاری در زمینهای منابع طبیعی در حال اجرا داریم و با اجرای این طرح به این مهم دست خواهیم یافت.

شهردار رباط کریم در ادامه سخنان خود از اجرای مراحل پایانی زیرسازی رینگ جنوبی میدان حضرت امام (ره) با هدف تکمیل بهسازی و آسفالت این میدان خبرداد و اظهار داشت: دراجرای زیرسازی این پروژه بیش از۶۶۰۰ تن برداشت خاک صورت گرفته و در زیرسازی میدان حضرت امام (ره) بیش از ۳۵۰۰ تن بتن ریزی و ۵۵۰۰ تن قلوه ریزی در بستر انجام گرفته که هم اکنون این پروژه در مرحله پایانی قرار دارد و در صورت مساعد بودن شرایط جوی رینگ پایانی آسفالت ضلع جنوبی میدان نیز به سرعت انجام خواهد شد.

شهردار رباط کریم در ادامه شرایط جوی و بارش نزولات آسمانی و گاها آلودگی هوا و تعطیلی کارخانجات پخش آسفالت را از دلایل تعویق این پروژه دانست و گفت : بتن ریزی قسمت پایانی لاین جنوبی میدان نیز پایان یافته است و پیش بینی می شود بزودی این پروژه به اتمام برسد.

شهردار رباط کریم در پایان از شروع عملیات تسطیح و درخت کاری طرح توسعه فضای سبز بزرگترین پارک جنگلی منطقه به وسعت ۲۰۰ هکتار خبر داد.