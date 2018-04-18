۷۴درصد روستاهای بالای ۲۰خانوار استان سمنان طرح هادی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌رضا فلاحی در نشست خبری عصر چهارشنبه خود با اصحاب رسانه ضمن بیان اینکه ۷۵ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار در استان سمنان طرح هادی دارند، تأکید کرد: یکی از اولویت‌های این طرح که هر ۱۰ سال یک‌بار بازنگری می‌شود، مقوله عمرانی روستایی و جمعیتی است که در این زمینه خوشبختانه اقدامات خوبی در سطح استان صورت گرفته است.

وی افزود: ۲۹۸ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان سمنان وجود دارد که از این تعداد ۲۲۰روستا طرح هادی دارند که البته این تعداد در سرشماری سال۹۵ به ثبت رسیده که تعداد ۳۱ روستا نسبت به سال۸۵، به این تعداد افزوده‌شده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان گفت: در حوزه مسکن مهر روستایی نیز باید گفت تاکنون چهار هزار و ۸۷۱ واحد مسکونی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر استان ساخته‌شده و فروش اقساطی چهار هزار و ۱۴۰ واحد مسکونی نیز در حال انجام است.

فلاحی با تأکید بر اینکه طی سال‌های اخیر ۴۱ هزار و ۴۵۰ فقره سند مسکن اعم از شهری و روستایی در مناطق با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر در استان سمنان صادرشده است، بیان کرد: در سال‌های اخیر همچنین سه هزار و ۷۵۰ واحد مسکن شهری نیز برای اقشار کم‌درآمد جامعه توسط بنیاد مسکن استان ساخته و ۴۰۰ واحد دیگر نیز در حال ساخت هستند همچنین دو هزار و ۴۵۰ سند مسکن شهری نیز صادرشده است.

وی بابیان اینکه تاکنون ۳۹ هزار سند مسکن روستایی نیز صادرشده است، گفت: هشت هزار و ۵۶۷ فقره تسهیلات بازسازی مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداخت‌شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان همچنین گفت: در سال‌های اخیر ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض برای اقشار کم‌درآمد استان پرداخت‌شده و هنوز هم فرصت برای منازلی که با تسهیلات نتوانسته‌اند تکمیل شوند و در حین عملیات ساختمان دچار کسری مالی شده اند، به اتمام نرسیده است.