به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر چهارشنبه در جمع مدیران چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه افزایش خدمات در روستاهای چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: افزایش خدمات و امکانات در روستاهای چهارمحال وبختیاری از مهاجرت روستائیان جلوگیری می کند.

وی عنوان کرد: طی بررسی های انجام شده در حال حاضر جمعیت روستایی چهارمحال و بختیاری کاهش یافته است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: جمعیت در روستاهای استان بجای افزایش کاهش یافته است و باید علل این امر بررسی شود.

ایجاد اشتغال روستایی در چهارمحال و بختیاری ضروری است

وی بیان کرد: حدود ۷۰ هزار نفر از جمعیت روستایی چهارمحال و بختیاری کاهش یافته است و باید نشست ویژه ای توسط مسئولان این استان برای شناسایی علل این امر برگزار شود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه مهاجرت روستائیان به شهرها سبب ایجاد مشکلات مختلف در شهرها می شود، بیان کرد: مسئولان در راستای افزایش خدمات و امکانات در روستاها حرکت کنند.

وی تاکید کرد: بیکاری یکی از مهمترین علل مهاجرت به شمار می رود که باید تلاش شود اشتغال روستایی در سطح جامعه ایجاد شود.