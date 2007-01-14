کتاب "نیچه و اسلام" منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در پرتو حوادث اخیر به ویژه پس از حملات یازدهم سپتامبر بحثهای بسیاری با تمرکز بر ابعاد نظریه برخورد تمدنها شکل گرفت و موضوع هویت اسلامی یکی از محورهای این بحثها را تشکیل داد.

در چنین شرایطی، فردریش نیچه طی یک سخنرانی درباره فرهنگ و زمان متفاوت نشان می دهد که دیدگاه تاریخی، فلسفی، خلاقانه و روانشناسی وی به درک تازه ای از اسلام در بافت عصر مدرن منتهی می شود.

نویسنده در این کتاب چند پرسش را مطرح کرده است، چرا نیچه ترجیح می داد ذهن خود را نسبت به سنت اسلامی بگشاید، اما از مسیحیت غربی انتقاد می کرد؟ دین برای دیدگاه های نیچه درباره موضوعاتی چون فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاقی چقدر اهمیت داشت و این امر چگونه ما را در درک پاسخ اسلامی به مدرنیته یاری می کند؟

این کتاب نشان می دهد نیچه چگونه می تواند خواننده غربی را در درک الگوهای اسلامی چون، قرآن و پیامبر(ص) یاری کند.

