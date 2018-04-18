۸۰ کیلومتر فیبرنوری در مناطق مرزی استان ایلام اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر امروز در جلسه شورای اداری با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در استانداری ایلام اظهار داشت: ۸۰ کیلومتر فیبرنوری در مناطق مرزی استان با دستور وزیر در حال انجام است.

وی عنوان کرد: توسعه شبکه تلفن همراه و اینترنت در استان لازم است توسعه یابد.

استاندار ایلام افزود: با توجه به آماری که ارائه شده سال گذشته بیش از ۸۰ میلیون دقیقه مکالمات بین المللی در سال گذشته صورت گرفته است که ۵۰ درصد آن مربوط به کنگره عظیم اربعین است و در بحث اربعین نیز ۵۰ درصد تردد زوار اربعین از استان ایلام و مرز مهران بوده است که این جمعیت بسیار بالایی است و درآمدهای بسیاری برای اپراتورهای تلفن همراه در استان ایلام ایجاد می شود که انتظار است از محل درآمدهای اپراتورهای تلفن همراه در بحث زیرساخت های اربعین در استان ایلام سرمایه گذاری صورت گیرد.

وی با تشکر از خدمات بسیار خوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان ایلام به خدمات این وزارتخانه در دولت تدبیر و امید در استان ایلام اشاره کرد و گفت: اجرای بیش از ۴۵ کیلومتر فیبر نوری در مرز جدید چیلات و ۳۵ کیلومتر در چنگوله، افزایش پهنای باند ورودی به استان ایلام در دولت های یازدهم و دوازدهم که بیش از ۱۹ برابر ارتقاء یافته، اجرای پروژه سیگنال رسانی به صدا و سیما، اتصال ۲۴۰ روستا به اینترنت پرسرعت پیشرفت ۵۰ درصدی فیبرنوری در استان از جمله خدمات وزارت ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در استان ایلام بوده است.

وی تصریح کرد: با توجه به این که تردد زوار اربعین از مرز مهران در سال به بیش از ۴ میلیون نفر می رسد و این جمعیت با حضور در استان ایلام از خدمات مختلفی استفاده می کنند که انتظار می رود در این زمینه وزارت ارتباطات سرمایه گذاری های بیشتری را در استان ایلام داشته باشد و تکمیل زیرساخت های استان درنظر گرفته شود.

استاندار ایلام با اشاره به مشکلات و نیازهای استان در حوزه فناوری اطلاعات ادامه داد: تکمیل فیبرنوری در استان، توسعه نسل سه و چهار اینترنت در مناطق روستایی استان، اجرای پروژه های اقتصادی نظیر سیماک و ارائه خدمات بانکی در روستاها، اجرای طرح های اشتغال زایی با توجه به بحث اشتغال فراگیر و روستایی ،اجرای پروژهای آزمایشی در استان ایلام و تکمیل پوشش تلفن همراه و اینترنت در مناطق محروم استان از جمله مشکلات استان ایلام در حوزه ای سی تی و فناوری اطلاعات است که با کمک و مساعدت مقام عالی وزارت قابل رفع خواهد بود.

وی افزایش پوشش تلفن همراه و اینترنت در مسیرهای اربعین و نقاط کور و روستاهای پرجمعیت را از دیگر خواسته های استان در این حوزه دانست و تصریح کرد: دولت در راستای خدمات رسانی به زوار اربعین فعالیت های بسیار خوبی داشته و در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در استان ایلام اقدامات خوبی انجام شده است و انتظار است توجه بیشتری در این زمینه ایجاد شود.