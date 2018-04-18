به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن بهادر در نشست معاونان ثبت املاک و اسناد استان، خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ با تعامل ایجاد شده میان ثبت اسناد و املاک و ادارات کل بنیاد ومسکن و اوقاف و امور خیریه استان، این دو دستگاه توانستند رتبه اول صدور اسناد در کشور را به خود اختصاص دهند.

بهادر صدور اسناد مالکیت انفال در شهرستانهای کلاردشت و تنکابن و جلوگیری از زمین خواری در منطقه را از دیگر اقدامات اداره کل متبوع خود خواند که حاصل تعامل و همکاری با اداره کل منابع طبیعی غرب استان بوده است.

بهادر اظهار داشت: بیش از ۸۶ درصد خدمات ثبتی به وسیله ۴۴ سامانه الکترونیکی صورت می پذیرد که شناسنامه سامانه ها اخیرا توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک مازندران صادر و فروردین ماه امسال در سازمان ثبت اسناد و املاک رونمایی شد.

این مسئول، ثبت اسناد و املاک را دارای نقش مهمی در ایجاد امنیت و آرامش درمیان خانواده ها و جامعه عنوان کرد و گفت صدور بیش از ۱۹۲هزار سند مالکیت کاداستری و کسب بیش از ۹۸میلیارد تومان درآمد در سال گذشته از جمله اقدامات این اداره کل بوده است.

وی تصریح کرد: خدمات شبه قضائی در ثبت اسناد و املاک آن را به داداگستری کوچک تبدیل کرده است و اجرای اسناد رسمی و وصول بیش از ۳۹۱میلیارد تومان مطالبات بانکهای دولتی و خصوصی با ۵۵درصد رشد توانست رتبه سوم کشور را در این حوزه به خود اختصاص دهد.

مدیر کل ثبت اسناد املاک همچنین از صدور بیش از ۹۲۲هزار انواع سند با رشد ۱۴ درصد در دفاتر اسناد رسمی استان در سال ۹۶ خبر داد و افزود در این مدت ۲۳۴ هزار گواهی امضاء،۲۳هزار واقعه ازدواج و هشت هزار و۲۲۲واقعه طلاق را از خدمات ارائه شده توسط دفاتر اسناد رسمی ،ازدواج و طلاق استان عنوان کرد.

حیدرزاده رئیس کانون سر دفتران ودفتریاران استان مازندران و نائب رئیس شورای عالی سر دفتری کشور نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور مدیری با تجربه و با درایت دراستانداری مازندران افزود دفاتر اسناد رسمی گرانیگاه سرمایه گذاری، امنیت اجتماعی واقتصادی همچنین حافظ امنیت حقوقی و روانی جامعه بوده که با صدور و تولید اسناد رسمی به همراه اداره ثبت اسناد و املاک دومین دستگاه پردرآمد در کشور است.