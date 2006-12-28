دانشجویان دانشگاه تربیت معلم از مرکز رویان کشور بازدید کردند

مدیر اداره فعالیت های فوق برنامه معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم در گفتگو با مهر گفت: در این بازدید 30 نفر از دانشجویان و اعضای هیات علمی گروه آموزشی زیست شناسی دانشگاه تربیت معلم از نزدیک با فعالیت ها و دستاوردهای علمی و پژوهشی پژوهشکده علوم سلولی و ناباروری جهاد دانشگاهی آشنا شدند.

حسن رنجبر افزود: دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت معلم با حضور در پژوهشکده رویان از قابلیت ها و فعالیت های علمی و پژوهشی این موسسه به عنوان معتبرترین مرکز ارائه دهنده خدمات تخصصی و فوق تخصصی درمان ناباروری در ایران و خاورمیانه آگاهی یافتند.

وی اظهار داشت: این پژوهشکده فعالیت های پژوهشی و آموزشی و نیز درمانی خود را در قالب شش گروه پژوهشی جنین شناسی، ناباروری مردان، ناباروری زنان، ژنتیک تولید مثل، اپیدمیولوژی و بهداشت باروری و نیز سلول های بنیادی انجام می دهد.

رنجبر خاطرنشان کرد: این پژوهشکده دارای 80 نفر عضو هیات علمی بوده و یک فصلنامه علمی پژوهشی در زمینه علوم سلولی منتشر می کند.

وی یادآور شد: دانشجویان با حضور در برخی قسمت های مختلف علمی و تحقیقاتی و پژوهشی پژوهشکده رویان از آزمایشگاه حیوانات و جنین شناسی، نمونه گیری، نگهداری و انجماد سلول ها بازدید کرده و با فعالیت های تخصصی این بخش ازنزدیک آشنا شدند.

به گزارش مهر، مرکز گردشگری دانشجویان ایران جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم در نظر دارد سلسله بازدیدهایی را با هدف افزایش دانش و آگاهی و مهارت های تخصصی رشته های مختلف دانشگاهی در سال جاری از سازمان فضایی ایران، شرکت خودروسازی ایران خودرو، پارس خودرو، خبرگزاری های مهم کشور و ... برگزار کند.