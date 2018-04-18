۵۰ خبرنگار داخلی و خارجی رویداد تبریز ۲۰۱۸ را پوشش می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آبدار شامگاه چهارشنبه در جریان نشست خبری استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: در نوروز ۹۶، ۳۳۱ هزار اسکان در هتل های استان داشتیم که این تعداد در نوروز ۹۷ به ۴۶۶ هزار رسیده است که این افزایش در تعداد مسافر را می توان از جمله تاثیرات تبلیغات انجام شده در راستای تبریز ۲۰۱۸ دانست.

وی ادامه داد: متوسط ضریب اشغال هتل ها در نوروز سال قبل، ۵۵ درصد و در نوروز امسال ۸۴ درصد بوده است.

ابدار در خصوص میزان بازدید از جاذبه های گردشگری استان گفت: در نوروز ۹۶، ۲ میلیون و ۹۳۰ و در نوروز امسال، ۳ میلیون و ۴۰۲ هزار بازدید از این اماکن گردشگری داشته ایم.

دعوت از ۵۷ مهمان ویژه خارجی برای رویداد تبریز ۲۰۱۸

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره ای به میزان مهمانان خارجی رویداد تبریز ۲۰۱۸ گفت: بالغ بر ۵۷ مهمان خارجی در سطح وزرای گردشگری کشورهای اسلامی و همچنین سفرا برای این رویداد دعوت شده اند.

وی ادامه داد: همچنین در راستای تلاش برای انعکاس بین المللی رویداد تبریز ۲۰۱۸، ۵۰ خبرنگار داخلی و خارجی این رویداد را پوشش خواهند داد.