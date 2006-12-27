به گزارش خبرنگارپارلمانی مهر، محمد سعیدی که در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با خبرنگاران سخن می گفت، با اشاره به تصویب طرح الزام دولت به تجدید نظر در روابط با آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت این طرح از جهات مختلف بسیار مناسب و خوب است.

وی افزود: بر اساس این مصوبه نمایندگان ملت به دولت اختیار دادند تا بر اساس تشخیص خود روابط ایران با آژانس را تنظیم کند.

سعیدی در پایان خاطر نشان کرد آنچه امروز تصویب شد دست دولت را باز می گذارد تا کیفیت رابطه خود را با آژانس بین المللی انرژی اتمی را تنظیم کرده و بتواند در شرایط بهتر و مناسب تصمیم گیری نماید.