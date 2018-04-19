ائمه جمعه استان قزوین در گذشت امام جمعه آبیک را تسلیت گفتند

به گزارش خبرنگار مهر، در پی درگذشت حجت الاسلام و المسلمین سید ابوتراب موسوی ائمه جمعه استان قزوین پیامی را منتشر کرده اند که متن آن به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

امام علی علیه السلام: إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْ ءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ (محاسن، ج۱، ص۲۳۳)

هرگاه عالمی بمیرد رخنه ای جبران ناپذیر در اسلام ایجاد می شود

درگذشت حجت الاسلام و المسلمین سید ابوتراب موسوی امام جمعه شهر آبیک و برادر شهید دلاور اسلام سید حسین موسوی موجب تأثر و تألم شده است.

نام نیک این عالم بزرگ و نامی استان قزوین و فداکاری های وی در تربیت نیروهای وفادار به انقلاب اسلامی و نیز خدمت صادقانه در جایگاه امام جمعه شهر آبیک در خاطر مردم استان قزوین بویژه مردم شهید پرور آبیک برای همیشه ماندگار خواهد ماند.

ائمه جمعه استان قزوین این مصیبت را به خانواده محترم آن مرحوم تسلیت گفته و از درگاه خداوند متعال طلب مغفرت مسئلت داریم.

