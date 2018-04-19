روایت دلاورمردی های مدافعان حرم در « به وقت شام»

به گزارش خبرنگار مهر، اکران مردمی فیلم به وقت شام ساخته ابراهیم حاتمی کیا چهارشنبه شب با حضور نویسنده و کارگردان این اثر سینمایی در سینما سپهر ساری و با حضور پرشور سینمادوستان و خانواده های شهدا و مدافعان حرم برگزار شد.

حاتمی کیا که به دعوت مدیریت امور سینمایی حوزه هنری استان مازندران و هماهنگی موسسه اوج به ساری سفر کرد، پیش از اکران فیلمش، مورد استقبال هواداران و علاقمندان سینما، همچنین خانواده های شهدا ( به ویژه مدافعان حرم) و ایثارگران قرار گرفت.

حاتمی کیا در سخنانی هدف و انگیزه اصلی تولید این فیلم را نمایش گوشه ای از حماسه سازی های فرزندان غیور این آب و خاک در مقابل توحش نیروهای تکفیری و داعش برشمرد و خاطر نشان کرد: اگرچه این اثر تنها بخشی از دلاوری های مدافعان حرم را روایت می کند، اما امیدوارم توانسته باشم با این کار اندکی از رخدادهای جبهه حق علیه باطل در سرزمین شام را با ژرفای حماسه سازی و غیرت نیروهای مومن این نظام و انقلاب به نمایش بگذارم.

وی افزود: تمام تلاش تیم تولید «به وقت شام» به رغم ایجاد یک ساختار هنری یکپارچه، دامنه تاثیر آن بوده است تا بتواند پیام خود را به بهترین شکل ممکن به مخاطب ارائه کند.

این فیلمساز ادامه داد: افرادی مظلومانه بی هیچ چشم داشتی می روند و در بدترین شرایط می جنگند و شهید می شوند و مردم ما باید در داخل کشور از رسالت و انگیزه این حرکت و این عزیزان شناخت و آگاهی داشته باشند و آنان را بشناسند و این فیلم، با چنین انگیزه هایی ساخته شد.

ابراهیم حاتمی کیا که فیلمهای درخشان و به یاد ماندنی دفاع مقدس ( با موضوعات دوران جنگ و رخدادهای وابسته پس از جنگ تحمیلی) از جمله دیدبان، مهاجر، آژانس شیشه ای، از کرخه تا راین، بوی پیراهن یوسف، ربان قرمز و ... را در کارنامه دارد در این محفل گفت: من همواره با پرداختن به موضوعات مرتبط با دفاع مقدس سعی در نمایش و پاسداشت ارزشهای انسانی سرزمینم داشته ام و تا روزی که زنده ام در این عرصه خواهم ماند و به حرمت و پاسداشت این گنج گرانمایه، در فیلمهایم به این ارزشها خواهم پرداخت.

وی در پایان ضمن تشکر از همه مخاطبانی که برای تماشای فیلم در سینما حاضر شدند، از بانیان این برنامه که زمینه حضورش را در ساری فراهم ساختند، قدردانی کرد.

در پایان اکران مردمی با حضور تنی چند از مسئولان استانی و مادر شهید مدافع حرم « محمود رادمهر» از آن فیلمساز، به پاس تولید فیلم ارزشی « به وقت شام» قدردانی شد.