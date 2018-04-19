به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علی خاتمی ظهر پنجشنبه در دیدار با فرمانده و کارکنان سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان، با بیان اینکه تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حرکتی مدبرانه و آیندهنگرانه از سوی رهبر کبیر انقلاب اسلامی بود، افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره در مسیر رشد و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق عمل کرده است.
وی ایثار و از خود گذشتگی نیروی مسلح را طی دوران هشت سال دفاع مقدس و بعد از این مقطع را یادآور شد و ادامه داد: نیروهای مسلح و پاسداران میراث دار خون ۲۰۰ هزار شهید هستند و در این میان رسالت بسیار سنگینی بر دوش دارند.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان با بیان اینکه سپاه به عنوان یک نیروی تأثیرگذار توانسته در برهای حساس و در مقابله با توطئه های داخلی و خارجی موفق عمل کند، افزود: سپاه و بسیج در تمام مقتضیات زمانی برای دفاع از خاک کشور باجان و دل تلاش کردند و باید قدر اینها را بدانیم و پاسداران سرباز ولایت هستند و جایگاه خوبی دارند.
خاتمی افزود: دشمن در حال تلاش است که بین مردم تفرقه انگیزی کند و با انواع ترفندها وارد میدان شده است.
وی حضور سپاه و بسیج را در عرصه سازندگی را به عنوان بخش مهمی از رویکردهای این نیرو برای توسعه و اقتدار کشور عنوان کرد و گفت: اقدامات و فعالیتهای بسیار خوبی درزمینه بسیج سازندگی صورت گرفته و به همین دلیل سپاه و بسیج در قلب مردم جای دارند.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان گفت: درس ولایت مداری یکی از درسهای ماه شعبان است و باید در این ماه باورهای دینی و اعتقادی بین مردم تقویت شود.
خاتمی بابیان اینکه ماه شعبان، ماه سرور و شادی است، افزود: مناسبتهای بزرگ و فرخندهای در ماه شعبان وجود دارد و در این ماه باید برنامههای شادی برگزار شود.
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