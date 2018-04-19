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۳۰ فروردین ۱۳۹۷، ۹:۱۸

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین:

مبارزه با علف های هرز در۷ هزار هکتار از اراضی گندم قزوین اجرا شد

مبارزه با علف های هرز در۷ هزار هکتار از اراضی گندم قزوین اجرا شد

قزوین- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: عملیات مبارزه با علف های هرز در ۷ هزار هکتار از مزارع گندم و جو این شهرستان انجام شده است.

عباس آقا علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این عملیات درسطح  ۵ هزار و ۷۴۷ هکتار از مزارع گندم و یک هزار و ۲۵۵  هکتار از مزارع جو انجام شده  است.

وی افزود: علف های هرز پهن برگ منطقه شامل؛ پنیرک، کنگر، خردل وحشی، تلخه،   بی تی راخ و پیچک صحرایی و علف های هرز باریک برگ شامل؛ یولاف وحشی، چچم، دم روباهی و جودره می باشد.

علیخانی تصریح کرد : در سال زراعی جاری ۷هزار و  ۴۰۴ هکتار از مزارع کشاورزی این شهرستان به زیر کشت گندم آبی و  ۱۵هزار و ۵۰۰ هکتار به زیر کشت گندم دیم رفته است.

وی اضافه کرد : همچنین یک هزار و ۷۶۰ هکتار نیز به کشت جو آبی و ۵۲۰ هکتار به جو دیم اختصاص یافته است.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد : به منظور افزایش رشد رویشی مزارع گندم و جو؛ تاکنون در سطح ۱۰ هزار هکتار از مزارع کشاورزی گندم و جو،   سرک دهی با استفاده از کود اوره انجام شده است.

وی یاد آور شد : عملیات  کنترل علف های هرز در مزارع کشاورزی گندم و جو از اواخر اسفندماه سال گذشته آغاز شده است.

کد مطلب 4275234

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