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۶ دی ۱۳۸۵، ۱۴:۰۸

رئیس‌جمهور ابلاغ کرد:

قانون موافقتنامه سرویس‌های هواپیمایی بین ایران و سوئیس

رئیس‌جمهور قانون موافقتنامه سرویس‌های هوایی بین ایران و سوئیس را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلا‌ع ‌رسانی دولت اعلام کرد، در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی، موافقتنامه سرویس هوایی ایران و سوئیس پس از تصویب در مجلس و تأکید شورای نگهبان در تاریخ چهارم دی ماه سالجاری از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت راه و ترابری ابلاغ شد.

بر اساس ماده  5 موافقتنامه مذکور،"قوانین و مقررات هر طرف متعاهد که ناظر به ورود، اقامت موقت و خروج مسافرین، خدمه، بار یا پست از سرزمین آن می‌باشد از قبیل تشریفات ورود و خروج، مهاجرت و هم چنین مقررات گمرکی و بهداشتی در مورد مسافرین، خدمه، بار یا محمولات پستی هواپیمای شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر مادام که در سرزمین مذکور باشند، اعمال خواهد شد.

این موافقتنامه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده می‌باشد.

کد مطلب 427539

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