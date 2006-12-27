طراحی ریش روباتیک برای درک محیط سه بعدی پیرامون

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از پستانداران از ریش خود برای کشف محیط پیرامون استفاده می کنند و از آن برای ایجاد تصاویر سه بعدی از دنیای اطراف خود بهره می گیرند. به عنوان مثال، جوندگان با استفاده از ریش خود برای تعیین اندازه، شکل و ساختار اشیاء بهره می گیرند و خوک های آبی از ریش برای دنبال کردن رد سیال شکار استفاده می کنند.

"میترا جی هارتمن" استادیار مهندسی مکانیک و مهندسی بیومدیکال در دانشکده مهندسی و علوم کاربردی "مک کورمیک" با همکاری یکی از فارغ التحصیلان دانشگاهی ریش روباتیکی را طراحی کردند که فضای دو بعدی را حس کرده و از قابلیت های ریش پستانداران تقلید می کند. رشته های این ریش اطلاعات مربوط به شکل اشیاء و جریان مایعات را احساس می کند. نیروی گشتاور قسمت پایین ریش برای تولید تمثال فضایی سه بعدی از محیط پیرامون مورد استفاده قرار گرفت.

به گفته "هارتمن"، از این اصل برای ساخت رشته های ریش روباتیک که از خیلی جهات عملکرد ریش موش ها را تکرار می کند، بهره گرفتیم.

ریش موش ها فعالانه در یک بعد حرکت می کند و ریشه آن در سطح صافی موازی با سطح زمین می چرخد. وقتی ریش به شی ای برخورد می کند به سمت عقب، بالا و پایین منحرف می شود. خمیدگی مکانیکی ریش هزاران گیرنده حسی واقع در کیسه ترشحی ته ریش را فعال می سازد. گیرنده ها سپس سیگنال های عصبی را روانه مغز می کنند و تصاویر سه بعدی در آنجا شکل می گیرند.

بنا بر گزارش اسپیس دیلی، محققان در این تحقیق نشان دادند: ریش روباتیک اطلاعاتی درخصوص شکل اشیاء را با کشیدن ریش به سطح سر خلق می کند.

وقتی ریش در سرتاسر سطح حرکت می کند، خمیدگی ریش اندازه گیری شده و موقعیت نقاط مختلف در سر تعیین می شود. در مرحله بعد یک برنامه رایانه ای نقاط را به هم وصل می کند تا تصویری سه بعدی از شی ء ایجاد شود.

محققان در این تحقیق دریافتند: یک رشته کمی متفاوت در ریش روباتیک زمانی که برای پوشش سطح وسیع تری گسترش می یابد، سرعت و مسیر جریان مایعات را درست مثل عملکرد ریش سیل ها در تعقیب رد شکار خود تعیین می کند.