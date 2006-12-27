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۶ دی ۱۳۸۵، ۱۴:۲۶

معاون اجرایی سازمان سنجش در گفتگو با مهر خبر داد:

ساعت 19 فردا ؛ آخرین فرصت برای ثبت نام در کنکور 86

ساعت 19 فردا ؛ آخرین فرصت برای ثبت نام در کنکور 86

معاون اجرایی سازمان سنجش با بیان اینکه مهلت ثبت نام در آزمون ساعت 7 بعد از ظهر روز 5 شنبه 7 دی ماه پایان می پذیرد، گفت: این مهلت تمدید نمی شود و داوطلبان تنها تا ساعت 7 بعد از ظهر این روز می توانند نسبت به ثبت نام در کلیه باجه های پستی کشور اقدام کنند.

دکتر "حسین توکلی" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبانی که تاکنون اقدام به دریافت مدارک نکرده اند نیز می توانند در مهلت مقرر به باجه های توزیع کننده مدارک ثبت نام مراجعه و در همان زمان نسبت به ثبت نام در آزمون سراسری اقدام کنند.

وی به داوطلبان توصیه کرد: داوطلبان حتی المقدور ثبت نام خود را به صورت اینترنتی انجام دهند و افرادی که مدارک را دریافت نکرده اند نیز، مدارک ثبت نام اینترنتی را دریافت کنند. این یک توصیه از سوی سازمان سنجش است و در غیر این صورت ثبت نام به صورت پستی نیز انجام می گیرد.

معاون اجرایی سازمان سنجش یاد آور شد: تاکنون تعداد یک میلیون و 70 هزار نفر در آزمون سراسری ثبت نام کرده اند و پیش بینی می شود یک میلیون و سیصد هزار داوطلب برای کنکور ثبت نام کنند.

کد مطلب 427546

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