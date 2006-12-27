  1. سیاست
  2. سایر
۶ دی ۱۳۸۵، ۱۴:۲۱

از سوی رئیس جمهور؛

قانون معاهده روابط حقوقی و قضایی بین ایران و اوکراین ابلاغ شد

رئیس جمهور قانون معاهده روابط حقوقی ومعاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین ایران و اوکراین را که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده جهت اجرا ابلاغ کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد، قانون معاهده روابط حقوقی ومعاضدت قضایی درامور مدنی و کیفری بین ایران واوکراین که در تاریخ اول آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد وپنج به تصویب مجلس و سپس به تایید شورای نگهبان رسید از سوی رئیس جمهورجهت اجرا به وزارت دادگستری  ابلاغ شد .

براساس ماده واحده این قانون دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت اوکراین نظر به علاقه متقابل وتحکیم همکاری در زمینه روابط حقوقی و معاضدت قضایی درامور مدنی وکیفری این معاهده را امضا و اسناد آن را مبادله می کنند.

این معاهده در یک مقدمه و 30 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی رسیده  و در تاریخ چهارم دی ماه سال جاری جهت اجرا از سوی رئیس جمهور ابلاغ گردیده است .

کد مطلب 427550

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها