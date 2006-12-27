قانون معاهده روابط حقوقی و قضایی بین ایران و اوکراین ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد، قانون معاهده روابط حقوقی ومعاضدت قضایی درامور مدنی و کیفری بین ایران واوکراین که در تاریخ اول آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد وپنج به تصویب مجلس و سپس به تایید شورای نگهبان رسید از سوی رئیس جمهورجهت اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد .

براساس ماده واحده این قانون دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت اوکراین نظر به علاقه متقابل وتحکیم همکاری در زمینه روابط حقوقی و معاضدت قضایی درامور مدنی وکیفری این معاهده را امضا و اسناد آن را مبادله می کنند.

این معاهده در یک مقدمه و 30 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی رسیده و در تاریخ چهارم دی ماه سال جاری جهت اجرا از سوی رئیس جمهور ابلاغ گردیده است .

