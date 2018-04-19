‌نشست کمیته چهارجانبه ایران، روسیه، عراق و سوریه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، همزمان با دومین روز سفر وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق، نشست کمیته اطلاعاتی چهارجانبه نظامی با حضور فعالان نظامی و امنیتی ایران، روسیه، سوریه و عراق برگزار شد.

در ابتدای این نشست سرلشکر سعد علاق دبیر کمیته تبادل اطلاعاتی نظامی چهارجانبه و رئیس هیئت اطلاعات ارتش عراق با عرض خیر مقدم به حضور وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، گزارشی از فعالیت‌های مرکز تبادل اطلاعات چهارجانبه در دوران مبارزه با تروریسم و داعش ارائه کرد.

امیر حاتمی وزیر دفاع کشورمان نیز در ابتدای این نشست با مهم ارزیابی کردن تلاش‌های شبانه‌روزی و مجاهدت‌های صورت گرفته علیه گروه‌های تروریستی اظهار داشت: ائتلافی که با حضور چهار کشور ایران، عراق، سوریه و روسیه بر پایه اراده رهبران عالی چهار کشور تشکیل شد در شکست داعش نقش جدی و اثرگذار داشت.

وی افزود: درک مشترک از تهدیدات، منافع مشترک و متعاقب آن همکاری‌های مشترک اطلاعاتی چهار کشور در پیشبرد اهداف و مأموریت‌های مقابله با تروریسم، تجربه‌ای موفق در بازگرداندن ثبات و امنیت بوده و بایستی مبنایی برای همکاری‌های بعدی صورت گیرد.

وزیر دفاع با بررسی کارنامه مدعیان به ظاهر صلح‌طلب تصریح کرد: امروز مدعیان صلح در منطقه به جنایتکارترین دولت‌ها علیه مردم بی‌دفاع و مظلوم عراق، سوریه و یمن تبدیل شده‌اند.

وی با بیان اینکه آنها با دستاویز قرار دادن بهانه‌های مختلف هرگونه تعدی و تجاوز را به بهانه حقوق بشر، مشروع جلوه دادند، تاکید کرد: ‌دشمنان درصدد ضربه زدن به موفقیت‌های حاصله از مبارزه با تروریسم هستند که مصادیق آن را می‌توان در حملات اخیر سه کشور غربی و حملات متعدد رژیم صهیونیستی به سوریه مشاهده کرد.

وزیر دفاع به سایر تحرکات صورت گرفته در مقابل دفاع مشروع این کشورها اشاره کرد و گفت: در مقابل این مرکز، ائتلاف دیگری هم به نام مبارزه با ترویسم و داعش تشکیل شد که بیش از آن که کاری برای مبارزه با تروریسم انجام دهد با ایفای نقش لجستیکی آنها را مدیریت می‌کند.

در پایان این نشست نمایندگان کشورهای روسیه، سوریه و عراق با تقدیر و تشکر از نقش حیاتی و تعیین‌کننده جمهوری اسلامی ایران در جریان مبارزه با تروریسم و داعش، گزارشی ‌از اهم اقدامات و فعالیت‌های اطلاعاتی خود ارائه کردند.