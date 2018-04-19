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۳۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۵:۲۶

مدیر جهاد کشاورزی دامغان:

۵۹ فقره تسهیلات رونق تولید به کشاورزان دامغانی پرداخت شد

۵۹ فقره تسهیلات رونق تولید به کشاورزان دامغانی پرداخت شد

دامغان- مدیر جهاد کشاورزی دامغان گفت: از محل اعتبارات رونق تولید ۵۹ فقره تسهیلات به میزان بیش از ۹۰ میلیارد ریال به کشاورزان شهرستان پرداخت شد.

سید محسن طباطبائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری دامغان به میزبانی فرمانداری، بابیان اینکه ۵۹ فقره تسهیلات به کشاورزان پرداخت‌شده که مجموعاً ۹۰ میلیارد ریال را دربرمی گیرد، بیان داشت: ۱۳ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات خرید ادوات و مکانیزاسیون به کشاورزان در دامغان نیز پرداخت‌شده است.

وی افزود: به‌منظور اجرای طرح‌های زیر بنایی و به‌ویژه آب کشاورزی و صنایع تبدیلی به میزان ۸۱ میلیارد ریال تسهیلات بانکی پرداخت شد.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان گفت: پرداخت ۵۸۸ فقره تسهیلات بانکی به کشاورزان نیز در دستور کار قرار داده شد که مجموعاً ۶۷ میلیارد ریال اعتبار را از محل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به خود اختصاص داد.

طباطباییان بیان کرد: سهم دامغان از محل طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری استان سمنان ۱۲۵ میلیارد ریال محاسبه‌شده که هفت طرح باارزش ریالی ۲۵ میلیارد ریال در مرحله بررسی و تصویب اعطای تسهیلات قرار دارند که به‌زودی پرداخت می شوند.

وی افزود: این طرح ها عمدتاً شامل طرح های فرآوری و بسته بندی، دام سبک و سنگین و کشت زعفران هستند.

کد مطلب 4275588

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