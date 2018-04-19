تفاهم نامه همکاری صنعتی بین ایران و عراق امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، امیر حاتمی وزیر دفاع کشورمان بعد از مذاکره با وزیر صنایع عراق و امضاء تفاهمنامه همکاری در نشست خبری شرکت کرد و به سئولات خبرنگاران پاسخ داد.
امیر سرتیپ حاتمی در این نشست خبری با ابراز خرسندی از امضای این یادداشت تفاهم همکاری صنعتی با بیان اینکه امنیت منطقه بهم پیوسته است، اظهار داشت: فقط با نسخههای داخل منطقه میتوان امنیت منطقه را حفظ و تقویت کرد.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بر توسعه روابط با کشور عراق تاکید دارد، افزود: همین نگاه را نیز مسئولان عراقی نسبت به توسعه همکاریهای دو جانبه با ایران دارند.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در جریان هجوم تروریستها به منطقه و عراق، زیرساختها و صنایع عراق به شدت آسیب دید، تصریح کرد: تکمیل روند مبارزه با تروریسم را در گرو انجام سریع و دقیق عملیات بازسازی در این کشور میدانیم.
امیر سرتیپ حاتمی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران مشارکت در بازسازی عراق را وظیفه خود میداند، خاطرنشان کرد: این رویکرد را فقط از منظر کار اقتصادی نگاه نمیکنیم بلکه آن را تکمیل مبارزه با تروریسم میدانیم.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران خود را در این قبال متعهد میداند، تاکید کرد: با همت و شجاعت و بهم پیوستگی مردم، دولت و نیروهای مسلح عراق برای بازسازی این کشور تلاش میکنند.
وزیر صنایع و معادن کشور عراق نیز با اشاره به امضای یادداشت تفاهم همکاری با وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: این یادداشت تفاهم، نشاندهنده تمایل و جدیت دو کشور برای گسترش مناسبات همکاری به ویژه در زمینههای صنعتی است.
محمد شیاع السودانی با اشاره به اینکه سفر وزیر دفاع ایران در راستای گسترش همکاریها و تفاهمهای دو جانبه صورت گرفت، افزود: مصلحت دو کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در گسترش این مناسبات فی مابین است.
وی با اشاره به وجود چشماندازی برای گسترش همکاریهای فی مابین ایران و عراق ابراز امیدواری کرد که این یادداشت تفاهم همکاری در عمل تبدل به طرحها و پروژههایی در عراق شود.
وزیر صنایع و معادن کشور عراق با بیان اینکه مناسبات بین دو کشور در حال حاضر بسیار خوب است و امیدواریم این مناسبات در همه زمینهها به ویژه بخش صنعتی ارتقا بیش از پیش پیدا کند، اضافه کرد: وزارت صنایع عراق مسئولیت تولید صنایع نظامی این کشور را عهدهدار است و بر همین اساس مذاکرات دو وزیر از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
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