به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان ظهر امروز پنجشنبه در آئین بهره‌برداری از فاز نخست طرح جامع آب‌رسانی شهرستان دزفول در سالن همایش سوم شعبان اظهار کرد: در سال ۹۶ میزان منابع مالی تخصیص یافته به تمام کشور در حوزه برنامه‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی ۲۲ درصد بوده در حالیکه میزان تخصیص منابع مالی به استان خوزستان ۱۰۰ درصد بوده است.

وی، این امر را نشانه اهتمام ویژه دولت به استان خوزستان برشمرد و افزود: این ۱۰۰ درصد تخصیص موجب شده تا نرم ۲۲ درصد این وزارت خانه در سال ۹۶ به ۳۸ درصد تخصیص افزایش یابد که شاخص بسیار خوبی است.

وزیر نیرو با بیان اینکه حوزه آبفای خوزستان نیازمند طرح‌ها و اقدام‌های مهم دیگری نیز است، گفت: از ۷۶ شهر خوزستان تنها ۱۸ شهر تحت پوشش شبکه‌های مدرن فاضلاب است؛ بنابراین ۵۸ شهر این استان از شبکه‌های مدرن جمع‌آوری فاضلاب و تصفیه‌خانه محروم است.

اردکانیان ادامه داد: مشکل مذکور به این معنا است که از ۵۲۰ میلیون مترمکعب پساب تولیدی در سال ۴۵۰ میلیون مترمکعب تصفیه نشده و به‌صورت خام در پهنه‌های آبی خوزستان رها می‌شود و می‌تواند موجب آلودگی رقم بزرگی از منابع آب شیرین سطحی و زیرزمینی این استان شود.

وی تصریح کرد: هرچند رودخانه‌های بزرگ خوزستان از ظرفیت خود پالایی بالایی برخوردار هستند اما باید به این معضل و رفع آن توجه بسیار ویژه‌ای شود تا در آینده به یک بحران تبدیل نشود.

وزیر نیرو همچنین میزان اعتبار طرح‌های افتتاح شده و کلنگ زنی خوزستان در این دو روز حضور خود را سه هزار میلیارد تومان برشمرد و عنوان کرد: باید تلاش کنیم با اقدامات و طرح‌های مهم موجب افزایش سطح رضایتمندی مردم در استان خوزستان شویم.