بهتر است که اردن به سوریه نیرو اعزام نکند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رائد الخزاعله رئیس کمیته امور خارجی پارلمان اردن اعلام کرد: بهتر است که اردن نیرو به سوریه اعزام نکند.

وی افزود: میزان موفقیت طرح اعزام نیروی عربی به سوریه را نمی دانم اما امیدوارم که نیروهای حافظ صلح عربی باشند نه نیروهای رزمی و جنگ کننده.

الخزاعله بیان کرد: امیدوارم که دیدگاه جدی باشد و اینکه عرب بخشی از حل بحران باشد نه بخشی از درگیری جدید. اگر این نیروها تحت پوشش اتحادیه عرب باشد نویده دهنده است اما مهم آن است که این نیروها در عملیات جنگی مشارکت نداشته باشند. با توجه به اینکه برخی کشورهای عربی حامی دولت سوریه و برخی دشمن آن هستند این موجب دودستگی شدید می شود.

وی گفت: اگر دیدگاه و تاکتیک مشخص و کارگروه خوبی باشد مشکلی نیست. باید مواضع حساب شده باشد و در نهایت به حل بحران سوریه منجر شود.

رئیس کمیته امور خارجی پارلمان اردن بیان کرد: من حامی این هستم که راهکار عربی باشد اما اطلاع ندارم که چگونه در راستای حل بحران سوریه حرکت می کنند.

شایان ذکر است که یک مقام آمریکایی به روزنامه وال استریت ژورنال گفت که دولت ترامپ به دنبال تشکیل نیروی عربی برای جایگزینی نیروهای آمریکایی در سوریه و استقرار آنها در بخش شمال شرقی سوریه پس از شکست داعش در این منطقه است.

جان بولتون، مشاور امنیت ملی جدید ترامپ نیز اخیرا با عباس مصطفی کامل، رئیس اطلاعات مصر گفتگو کرده تا بداند آیا قاهره در این طرح مشارکت خواهد کرد؟ مقام‌های آمریکایی برای تشکیل ارتش عربی به سراغ عربستان، قطر و امارات رفته‌اند تا توسط آنها میلیاردها دلار هزینه و منابع نظامی را برای تضمین امنیت سوریه پس از شکست داعش تامین کنند. البته عربستان برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده است.