به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان پاک‌سرشت در نشست مشترک خبری با استاندار سمنان که عصر پنج‌شنبه در فنی و حرفه‌ای استان سمنان برگزار شد، ضمن بیان اینکه معضل امروز فارغ‌التحصیلان بیکار ریشه در توسعه بی‌محابای آموزش دانشگاهی در دهه ۸۰ دارد، تأکید کرد: رویکرد توسعه بی‌محابای آموزشی بدون برنامه‌ریزی و آینده‌نگری امروز باعث شده تا حجم وسیعی از فارغ‌التحصیلان بیکار در جامعه وجود داشته باشند تا تقاضا برای بازار کار این‌چنین رو به وخامت بگذارد.

وی افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر با تغییر این نگرش و طی تفاهم‌نامه‌ای که بین سازمان فنی و حرفه‌ای و وزارت علوم منعقدشده بخشی از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی به مراکز دانشگاهی منتقل می‌شود تا شاهد گسترش مهارت‌آموزی در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باشیم.

شغل پذیری نخستین راه اشتغال‌زایی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است

معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه شغل پذیری نخستین راه اشتغال‌زایی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است، گفت: تنها پس از ایجاد روحیه شغل پذیری است که می‌توان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به اجرا درآورد و درنهایت به انتظار نتایج مثبت طرح‌های اشتغال‌زایی نشست.

پاک‌سرشت با تأکید بر اینکه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر طبق تفاهم‌نامه منعقدشده بین فنی و حرفه‌ای و وزارت علوم، کاربردی و مطابق با رشته تحصیلی دانشجویان خواهد بود، گفت: تناسب بین آموزش‌های ارائه‌شده و نیازهای واقعی بازار کار نخستین هدفی است که این طرح دنبال می‌کند.

وی افزود: ایجاد ارتباط با دانشگاه و دیگر مراکز و نهادها از طریق مراکز جوار دانشگاه و صنعت، دیگر اقدامی است که طی آن سعی می‌شود تا بامهارت آموزی به فارغ‌التحصیلان در راستای اشتغال آن‌ها تلاش کرد.

بازار کار دولتی برای فارغ التحصیلان مهیا نیست

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای بابیان اینکه امروز بازار کار دولتی برای فارغ التحصیلان مهیا نیست، تأکید کرد: نباید به انتظار مشاغل پشت میزی نشست لیکن امروز تنها به کمک آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است که می‌توانیم به ایجاد اشتغال برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلات فاقد مهارت کار دست یابیم.

پاک‌سرشت همچنین درباره سیاست های فنی و حرفه‌ای در سالجاری، تأکید کرد: منابع اعتباری خوبی برای تجهیز کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای در سطح کشور و مراکز استان ها، در نظر گرفته شده چرا که اولویت سازمان، ارتقای آموزش ها و مهارت ها برای اشتغال زایی گسترده در سطح کشور قلمداد می شود و این امر نیازمند به روز شدن تجهیزات دارد.

وی افزود: با برنامه‌ریزی که در سازمان فنی و حرفه‌ای صورت گرفته باید گفت بین ۵۰ تا ۶۰ درصد مهارت‌های ارائه شده به متقاضیان در سطح کشور به اشتغال آنها منجر می شود و این امر خود، کمک شایانی به کاهش نرخ بیکاری محسوب می شود.