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۳۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۹:۲۵

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای:

توسعه بی‌محابای آموزش دانشگاهی مشکل فارغ‌التحصیلان بیکار است

توسعه بی‌محابای آموزش دانشگاهی مشکل فارغ‌التحصیلان بیکار است

سمنان- رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای گفت: متأسفانه توسعه بی‌محابای آموزش دانشگاهی به‌خصوص در دهه ۸۰ آن‌هم بدون برنامه‌ریزی مهم‌ترین مشکل امروز فارغ‌التحصیلان بیکار است.

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان پاک‌سرشت در نشست مشترک خبری با استاندار سمنان که عصر پنج‌شنبه در فنی و حرفه‌ای استان سمنان برگزار شد، ضمن بیان اینکه معضل امروز فارغ‌التحصیلان بیکار ریشه در توسعه بی‌محابای آموزش دانشگاهی در دهه ۸۰ دارد، تأکید کرد: رویکرد توسعه بی‌محابای آموزشی بدون برنامه‌ریزی و آینده‌نگری امروز باعث شده تا حجم وسیعی از فارغ‌التحصیلان بیکار در جامعه وجود داشته باشند تا تقاضا برای بازار کار این‌چنین رو به وخامت بگذارد.

وی افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر با تغییر این نگرش و طی تفاهم‌نامه‌ای که بین سازمان فنی و حرفه‌ای و وزارت علوم منعقدشده بخشی از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی به مراکز دانشگاهی منتقل می‌شود تا شاهد گسترش مهارت‌آموزی در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باشیم.

شغل پذیری نخستین راه اشتغال‌زایی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است

معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه شغل پذیری نخستین راه اشتغال‌زایی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است، گفت: تنها پس از ایجاد روحیه شغل پذیری است که می‌توان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به اجرا درآورد و درنهایت به انتظار نتایج مثبت طرح‌های اشتغال‌زایی نشست.

پاک‌سرشت با تأکید بر اینکه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر طبق تفاهم‌نامه منعقدشده بین فنی و حرفه‌ای و وزارت علوم، کاربردی و مطابق با رشته تحصیلی دانشجویان خواهد بود، گفت: تناسب بین آموزش‌های ارائه‌شده و نیازهای واقعی بازار کار نخستین هدفی است که این طرح دنبال می‌کند.

وی افزود: ایجاد ارتباط با دانشگاه و دیگر مراکز و نهادها از طریق مراکز جوار دانشگاه و صنعت، دیگر اقدامی است که طی آن سعی می‌شود تا بامهارت آموزی به فارغ‌التحصیلان در راستای اشتغال آن‌ها تلاش کرد.

بازار کار دولتی برای فارغ التحصیلان مهیا نیست

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای بابیان اینکه امروز بازار کار دولتی برای فارغ التحصیلان مهیا نیست، تأکید کرد: نباید به انتظار مشاغل پشت میزی نشست لیکن امروز تنها به کمک آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است که می‌توانیم به ایجاد اشتغال برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلات فاقد مهارت کار دست یابیم.

پاک‌سرشت همچنین درباره سیاست های فنی و حرفه‌ای در سالجاری، تأکید کرد: منابع اعتباری خوبی برای تجهیز کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای در سطح کشور و مراکز استان ها، در نظر گرفته شده چرا که اولویت سازمان، ارتقای آموزش ها و مهارت ها برای اشتغال زایی گسترده در سطح کشور قلمداد می شود و این امر نیازمند به روز شدن تجهیزات دارد.

وی افزود: با برنامه‌ریزی که در سازمان فنی و حرفه‌ای صورت گرفته باید گفت بین ۵۰ تا ۶۰ درصد مهارت‌های ارائه شده به متقاضیان در سطح کشور به اشتغال آنها منجر می شود و این امر خود، کمک شایانی به کاهش نرخ بیکاری محسوب می شود.

کد مطلب 4275708

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