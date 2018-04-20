قضاوت درباره بسته ارزی دولت زوداست/باید به دلار ۴۲۰۰تومن فرصت داد

عبدالرحمن ندیمی بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قضاوت در خصوص نرخ ٤٢٠٠تومانی برای دلار زود است و باید کمی دیگر صبر کرد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه هنوز قضاوت در مورد نرخ ٤٢٠٠تومانی دلار زود است، گفت: باید به بانک مرکزی فرصت داد تا برنامه ارزی خود را به صورت کامل پیاده کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجلس می گوید وزیر اقتصاد با نرخ سود بیست درصدی برای سپرده های بانکی در بسته ارزی سال گذشته بانک مرکزی، موافق نبوده است، گفت: وزیر اقتصاد با این بسته موافق بوده و بعید می دانم مخالفتی داشته است. آن بسته را به هر حال دولت تصویب کرده بود.

بوشهری در خصوص تغییر نرخ سود بانکی در سال ٩٧ تصریح کرد: تصمیم در حوزه نرخ سود با شورای پول و اعتبار است.