مرکز مهارت های فنی و حرفه ای دانشجویان استان سمنان افتتاح شد

محمد همتیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به افتتاح نخستین مرکز شایستگی فنی و حرفه ای دانشجویان موسوم به «اس، سی، دی» از سوی فنی و حرفه ای استان سمنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، تاکید کرد: این مرکز برای نخستین بار در استان راه اندازی و هدف آن ارتقای آموزش های فنی و حرفه ای برای دانشجویانی محسوب می شود که بتوانند پس از فراغت از تحصیل جذب بازار کار شوند.

وی افزود: این مرکز، بیستمین مرکز اس سی دی در سراسر کشور و نخستین آنها در استان سمنان محسوب می شود که به میزبانی دانشگاه آزاد دامغان با حضور پاک سرشت، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه آموزشی و رئیس فنی و حرفه ای کشور، صبح جمعه به بهره برداری رسید.

معاون استاندار سمنان گفت: مرکز مهارت افزایی دانشجویان استان سمنان، با اعتبار چهار میلیارد تومان در سال گذشته احداث و از امروز کار خود را در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان آغاز می کند.

همتیان بیان کرد: دانشگاه آزاد دامغان دارای سه هزار و ۲۰۰ دانشجو، ۱۵۰ رشته از کارشناسی تا دکتری و ۹۰ عضو هیئت علمی است که در مجموع یکی از ظرفیت های مناسب برای ارتقای آموزش های مهارت افزایی و همچنین علمی در استان سمنان محسوب می شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه، برای بازدید از مراکز فنی و حرفه ای و افتتاح دو طرح از روز گذشته در استان سمنان حضور دارد.