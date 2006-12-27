مراجعه ثبت نام کنندگان خودروهای فرسوده به بانک منتفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، بنابر اعلام ستاد نوسازی خودروهای فرسوده ، تمام متقاضیانی که در شهرهای مربوطه ثبت نام کرده اند بدون رعایت اولویت جهت تکمیل پرونده اعتباری می توانند برای معرفی به شعب منتخب بانک ملت به نمایندگی های فروش محل ثبت نام مراجعه کنند.

براساس اطلاعیه این ستاد ، شهرهای دارای اولویت شامل تمامی شهرهای استان آذربایجان غربی ، ایلام ، بوشهر ، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان ، کردستان ، کهکیلویه و بویراحمد ، هرمزگان ، کرمان و خراسان می شود.

علاوه بر این ، تمامی شهرهای استان های اردبیل ، چهارمحال و بختیاری ، زنجان ، کرمانشاه ، فارس به جز مراکز این استان ها می شود ضمن اینکه سرعت تحویل خودرو در تمامی مراحل در حال افزایش است.