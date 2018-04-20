شرط نتانیاهو برای برگزاری جشن «اشغال فلسطین»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، پایگاه خبری صهیونیستی «واللا» گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با تکرار یاوه سرایی های خود علیه ایران گفت که شرط اول برگزاری این مراسم در کشورهای مختلف این است که آنها باید درباره ایران و تصمیم آن برای نابودی تل آویو صحبت کنند و بگویند که این کشور بر سراسر خاورمیانه سلطه پیدا کرده و ضمن شلیک موشک به سمت عربستان و اشغال لبنان، سعی در احداث پایگاه های نظامی در سوریه دارد!

نتانیاهو شرط دوم را انتقال سفارت کشورهای مذکور به قدس اعلام نمود و مدعی شد زمان آن فرا رسیده است که حقیقت «مرکزیت قدس برای اسرائیل» به رسمیت شناخته شود و دست کم ۶ کشور با جدیت در حال بررسی این مساله هستند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی اظهار داشت که ۱۰ کشور نخستی که سفارتخانه هایشان را به قدس منتقل کنند، از روابط بهتر از دیگر کشورها با اسرائیل بهره مند خواهند شد.

گفتنی است که آنچه رژیم صهیونیستی از آن به عنوان «روز استقلال» این رژیم یاد می کند، همان سالروز وقوع فاجعه اشغال فلسطین در سال ۱۹۴۸ است.