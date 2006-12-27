  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۶ دی ۱۳۸۵، ۱۵:۱۵

علامه عسگری در بیمارستان قلب تهران بستری است

علامه عسگری در بیمارستان قلب تهران بستری است

علامه "سید مرتضی عسگری" پژوهشگر تاریخ اسلام، حدیث شناس و رئیس دانشگاه اصول دین، از روز یکشنبه 3 دی ماه در بخش سی سی یو بیمارستان قلب تهران بستری است .

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان بخش سی سی یو بیمارستان، عارضه کلیوی را مهمترین مشکل علامه عسگری اعلام کردند .

علامه عسگری سال 1323 هجری قمری متولد و دارای تألیفات بسیاری به زبانهای عربی و فارسی است ، وی علاوه بر بررسی کتب شیعه با تکیه بر کتاب و سنت، احادیث و روایات اهل سنت و را مورد بررسی قرار داده است که این امر اقدامی به منظور مصون ماندن اسلام از تحریف قلمداد می شود .

اغلب آثار علامه عسگری در کشورهای عربی، به ویژه مصر منتشر و مورد استقبال اسلام پژوهان قرار گرفته است . از ویژگیهای علامه عسگری بیان روشن و واضح و نثر بسیار روان و سلیس است .

القرآن الکریم و روایات المدرستین، صلاة ابی بکر آخرین نماز پیامبر، عقائد اسلام از القرأن الکریم، حدیث کسا در کتب خلفا و اهل البیت و اسطوره سبعه از جمهل آثار علامه سید مرتضی عسگری است .

خبرگزاری مهر آرزوی سلامتی این عالم برجسته را دارد .

کد مطلب 427585

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه