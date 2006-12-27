علامه عسگری در بیمارستان قلب تهران بستری است

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان بخش سی سی یو بیمارستان، عارضه کلیوی را مهمترین مشکل علامه عسگری اعلام کردند .

علامه عسگری سال 1323 هجری قمری متولد و دارای تألیفات بسیاری به زبانهای عربی و فارسی است ، وی علاوه بر بررسی کتب شیعه با تکیه بر کتاب و سنت، احادیث و روایات اهل سنت و را مورد بررسی قرار داده است که این امر اقدامی به منظور مصون ماندن اسلام از تحریف قلمداد می شود .

اغلب آثار علامه عسگری در کشورهای عربی، به ویژه مصر منتشر و مورد استقبال اسلام پژوهان قرار گرفته است . از ویژگیهای علامه عسگری بیان روشن و واضح و نثر بسیار روان و سلیس است .

القرآن الکریم و روایات المدرستین، صلاة ابی بکر آخرین نماز پیامبر، عقائد اسلام از القرأن الکریم، حدیث کسا در کتب خلفا و اهل البیت و اسطوره سبعه از جمهل آثار علامه سید مرتضی عسگری است .

خبرگزاری مهر آرزوی سلامتی این عالم برجسته را دارد .